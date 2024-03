Poemizando.

El próximo 21 de marzo celebramos el Día Mundial de la poesía, esa manifestación literaria que algunos dicen que no entienden y otros consideran cursi.

Sin embargo, no puedo dejar de preguntarme qué tiene la poesía que es capaz de provocar en el público infantil tanta sorpresa, risa y curiosidad. Cualquiera que haya leído en voz alta un cuento rimado, o una poesía adecuada a la edad del oyente, habrá comprobado cómo la poesía atrapa al que la escucha. Así que merece la pena detenerse en ella para comprobar cómo se hace la magia.

Nuestra primera experiencia poética la tenemos dentro del seno materno. Como dice Estrella Ortiz en su libro “Contar con la poesía”, las primeras palabras escuchadas desde dentro del cuerpo de la madre van unidas al ritmo de la respiración, el corazón y el movimiento corporal interno. Ese ritmo que va indisolublemente unido a la poesía. Así, las primeras experiencias que tiene un bebé a propósito del lenguaje van unidas al cuerpo. En las canciones que le cantamos para acunarlo, balancearlo, hacerle cosquillas o dar palmas, van unidos texto, canción y corporalidad. Al mismo tiempo que le hablamos o cantamos, se toca al bebé, se le acaricia o se hacen juegos con dedos y manos.

De estos primeros pasos en el mundo poético sabe mucho el repertorio tradicional, lo que nos enseñaron nuestras madres y abuelas y que no debemos perder. Antonio Rubio ha recogido en “Puer poeticus” ese cancionero tradicional infantil, y además lo ha clasificado por edades. Y casi no se ve las niñas jugar al corro o al elástico, y sin embargo iban acompañadas de rimas que no se olvidan. Sí que se las puede ver todavía hacer juegos de palmas. Si habéis olvidado esas cancioncillas, sin duda podréis refrescar memoria con esas recopilaciones y rescatar algo de nuestra tradición oral.

Pero también hay libros escritos por contemporáneos como el propio Antonio Rubio o Margarita del Mazo que tienen en cuenta los mismos principios básicos de ritmo y musicalidad para leerlos y cantarlos en las primeras edades. Algunos libros añaden el código QR con canciones, como apoyo para quien haya olvidado las melodías.

Cuando dejamos de ser bebés y podemos entender el significado de las palabras de un poema, disfrutamos de la sorpresa que nos espera en la conclusión de un verso, o de la risa que nos provoca una rima inesperada. Además de la siempre actual Gloria Fuertes, hay muchas autoras españolas que han escrito páginas brillantes para leer en familia. Son poemas que se pueden memorizar y que tratan de temas que encantan a los peques. Monstruos, fantasmas, bichos o animales. Estoy pensando en Mar Benegas, Beatriz Giménez de Ory, Leire Bilbao, Carmen Gil…

Además de la poesía están los cuentos rimados. La capacidad de memorización de un cuento aumenta con el poder de la rima y el ritmo, y para algunos niños el hecho de poder aprenderlo y contarlo es un juego y un disfrute. Rocío Antón ha puesto en verso varios cuentos tradicionales. “El Grúfalo” de Julia Donaldson o Cuentos en verso para niños perversos de Roald Dahl son siempre un éxito, a pesar de que la traducción se lleva consigo parte del encanto del poema original.

Cuando ya la persona ha madurado como para trascender el significado literal de los hechos que se cuentan en esos poemas, entonces llega la poesía creadora de imágenes, esa que cuando la leemos hace saltar algún resorte escondido en nuestro cerebro, porque ha unido con palabras elementos que no están juntos en la vida real y esa unión nos abre otro espacio más allá de lo cotidiano. Un buen ejemplo de ello es “Diario desayuno” de Alicia Bululú. Un libro ilustrado que, tomando el desayuno como hilo conductor, nos presenta a Violeta en diferentes momentos de su ser mañanero. A veces en el lluvioso otoño, Violeta mete en la mochila dos gotas del café de mamá. Otras veces en cambio, en mañanas tropicales, desayuna colores y texturas perfectas. Sin embargo, hay mañanas donde caen cremosas las lágrimas sobre los escombros olvidados del pan.

En este tipo de poesía, el lector corre el riesgo de quedarse perplejo, de experimentar curiosidad por tal o cual palabra. Riesgo de quedarse pensando, riesgo de emocionarse o de quedarse embobado en una imagen. Riesgo de querer releer lo ya leído.

Reseñas de libros

Bichopoemas y otras bestias

Autoras: Leire Bilbao; il. Maite Mutuberría Editorial: Kalandraka Año: 2019 ISBN: 978-84-8464-453-8

Una serie de criaturas agrupadas en versos “voladores”, “acuáticos”, “reptadores” y “rugidores” son los protagonistas de estos poemas, donde la rima juguetona y el ritmo pegadizo de estas composiciones invitan a ser recitadas y cantadas colectivamente. Destacan por su musicalidad, las onomatopeyas que reproducen los sonidos de los animales y los juegos de palabras.

Diario desayuno

Autoras: Alicia Bululú; il. Raquel Catalina. Editorial: A buen paso. Año: 2023. ISBN: 978-84-17555-97-9

La protagonista de este libro es Violeta, y sus diferentes desayunos son la excusa para hablarnos de su forma de vivir cada mañana. Las imágenes poéticas van mezclando la realidad con un mundo donde la lana roja es mermelada y se pueden desayunar hormigas cuando tienes un examen o bostezos cuando te sientes lánguida. Un libro donde la ilustración y el texto son grandes aliados y que es una delicia degustar (y no solo con café). Ha recibido el Premio Fundación Cuatro Gatos 2024.

Puer poeticus

Autores: Antonio Rubio; il. Concha Pasamar. Editorial: Kalandraka. Año: 2023. ISBN: 978-84-1343-248-9

Se trata de un recopilatorio de las canciones infantiles, adivinanzas, versos, etc. que proceden de la tradición oral. El autor ha clasificado los textos en cuatro grupos, atendiendo a la edad, el Primer Cancionero es de 0 a 3 años y el último a partir de los 9 años. Lo bueno es que no solo ha escogido los textos sino que además explica la situación en la que utilizarlos. Si quieres recordar tu infancia, y transmitirla a los peques, aquí vas a saber cómo hacerlo.

A lo bestia

Autores: Mar Benegas; il. Guridi Editorial: Lit-era Año: 2014 ISBN: 978-84-940292-8-8

Es la guerra. Se ven dos trincheras en medio de la nada y en ellas dos soldados. Dos bandos que se vigilan mutuamente y el tiempo que pasa interminable. El enemigo es cruel, el enemigo no tiene piedad, la guerra es culpa de él... Lo dice el Manual del Ejército... La obra acumula una larga hilera de premios desde su publicación.