Los trabajadores de la limpieza pública protestan frente al Ayuntamiento

La plantilla del servicio municipal de recogida de residuos y limpieza viaria protagonizó este martes una nueva acción de protesta contra la empresa concesionaria, la UTE conformada por las empresas FCC, Cointer y Equal. Esta vez fue una concentración frente a las puertas del Ayuntamiento donde estuvieron durante algo más de una hora. Los empleados de esta prestación pública denuncian el despido de una trabajadora tras haber estado de baja y los incumplimientos del convenio colectivo, que se firmó hace poco más de dos meses.

Las movilizaciones comenzaron la semana pasada con una protesta en la puerta de las instalaciones de la empresa concesionaria, en el polígono industrial de El Portal, continuándolas este martes ante el Consistorio. No obstante, el comité de empresa no descarta ir a la huelga en el caso de que no se alcance ningún tipo de acuerdo con los representantes de la compañía.

Mientras tanto, la plantilla reclama que el gobierno medie en esta problemática. Sin embargo, el pasado lunes, al ser preguntado por este asunto, el delegado de Urbanismo y Desarrollo Sostenible, José Antonio Díaz, evitó pronunciarse sobre este asunto alegando que había que ser “respetuoso” en la “interrelación” entre empresa y comité.