–¿Cómo recuerda el momento en el que la llamada de la alcaldesa,Mamen Sánchez, cambia para siempre sus Navidades?

–Desde el primer momento que Mamen me llama, todo cambia. Eran las diez y media de la noche y mi primera reacción fue preguntarle si estaba de broma -ríe-. Y desde ese momento te cambia tu forma de vivir la Navidad. Es un antes y un después que yo estoy viviendo como nunca.

–¿Imaginó algún día ser un Rey Mago?

–Esa ilusión hace muchos años que la tengo. Pero bueno, Jerez tiene 250.000 habitantes y es muy difícil... Que te lo asignen es un reconocimiento al esfuerzo, al trabajo, a toda mi trayectoria profesional. Ser Rey Mago es de las cosas más bonitas que se puede ser.

–Hay que recordar que usted es gerente y fundador de Tubesan. ¿Ser Rey es la guinda del pastel a los 31 años al frente de su empresa?

–Totalmente, ser Rey Mago es la guinda del pastel. En 1988 monté Tubesan con 60.000 pesetas y fuimos creciendo hasta llegar a los 66 empleados. Superamos la crisis de 1992, esta última casi nos lleva, pero la hemos aguantado. Tuvimos que reducir la plantilla a 15 y hemos podido ir rescatando a personas que dejamos paradas. Hoy día estamos ya en 27 de nuevo.

–Sus antecesores siempre ponen en valor la solidaridad de los jerezanos en estos meses.

–Sí, me ha sorprendido muchísimo. Jerez se vuelca con los Reyes Magos.

–¿Cómo recuerda de las Navidades de su infancia?

–Mi padre era albañil, así que económicamente íbamos justos.Eran pocos juguetes, pero si uno no los tenía y le ponen uno en Reyes, la ilusión es máxima. Una ilusión que creo que se ha perdido un poco ahora porque los niños reciben muchos. El juguete que siempre me gustó fue el Scalextric y cuando podíamos le añadíamos piezas. Somos cuatro hermanos y vivíamos en una casa de poco más de 60 metros cuadrados, así que el Scalextric pasaba por debajo de la cama de mi madre, por el salón, iba a la cocina... Era otra época.

–Su familia siempre hizo un esfuerzo para que la noche de Reyes tuvieran un regalo bajo el árbol, y ahora usted trabaja –junto a Carmen Martín y Willy Pérez– para que muchos niños de Jerez tengan esa misma ilusión.

–Desde el momento en el que nos sentamos los tres el primer objetivo que nos marcamos fue que ningún niño se quedara sin juguete. Y lo vamos a cumplir seguro. Los tres estamos dedicados al 100% en la labor social de los Reyes Magos. Los Servicios Sociales nos han dado la carta de muchos niños y es cierto que todo el mundo sabe que hay familias que lo pasan mal, pero no te paras a pensar que haya niños que no tengan juguetes esa noche de Reyes. También queremos ayudar a muchas asociaciones de Jerez y ‘rellenar’ muy bien la cabalgata. Este año se lanzarán muchos juguetes.

–Desde el nombramiento a finales de septiembre, ¿qué momento destacaría de forma especial?

–El encuentro con los niños de Aspanido. Los abrazos que me han dado esos niños, no recuerdo en mi vida que alguien me los haya dado así, con tanta emoción. Ha sido un acto precioso, hemos hablado con ellos y esto es lo que me llevo para siempre comoRey Mago. Me lo guardaré para siempre.

–A menos de un mes de esa noche mágica del 5 de enero, ¿qué siente?

–Todas las noches Antonio Lozano, que es la persona que nos acompaña por parte del Ayuntamiento, nos manda un mensaje con los actos del día siguiente, y es así como lo quiero vivir. Prefiero vivir el día a día y no pensar el 5 de enero. Sé que la cabalgata será la culminación de todo nuestro trabajo y hasta llegar allí quiero disfrutarlo todo.

–Han preparado muchos eventos que han obtenido mucho éxito, como la ‘Saca Real’, unas cajas de vino que se agotaron en horas...

–Lo de la ‘Saca Real’ fue espectacular, Willy lo ha hecho genial y de aquí mi agradecimiento también a las bodegas colaboradoras. Circuito, zambomba... En todos los actos estamos recibiendo mucho apoyo.

–¿Al 2020 qué le pide?

–Después de todo esto sólo puedo pedir salud. Si mi familia y yo tenemos salud, ya voy bien, el trabajo ya me encargo yo de buscarlo.