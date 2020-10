Retrasos de semanas en el Registro para inscribir bodas y divorcios

El colapso del Registro Civil sigue sin tener solución días después de que los requisitos para obtener el bono social de las compañías eléctricas generaran largas colas alrededor del edificio de los Juzgados de García-Figueras.

Según han manifestado a este medio afectados que han acudido de forma reiterada a este servicio judicial “son numerosísimas las hojas de reclamaciones que se están interponiendo a diario, en ocasiones más de treinta” después de que no se esté dando solución a este problema. Las esperas siguen siendo habituales, incluso entre las personas que obtienen la cita previa.

En numerosísimos casos los ‘papeles’ que se deben obtener en el Registro Civil van sujetos a unos plazos “que en muchas ocasiones se están perdiendo”. Así, este medio tiene constancia de perjudiciales retrasos en la obtención de documentación relacionada con las gestiones propias de un divorcio, así como en las inscripciones de matrimonios.

A todo ello se ha unido que los prometidos servicios telemáticos no acaban de ponerse en marcha. Las citas previas sí funcionan pero parecen del todo insuficientes.

“En la puerta nos dicen que a este paso se van a quedar sin hojas de reclamaciones”

Un ciudadano afectado manifestó a este medio que “causalmente he intentado inscribir el matrimonio de mi hija, que se casó en San Dionisio este fin de semana con el festival Xera en la puerta. Voy a inscribirla y me dicen que no se puede hacer telemáticamente y que de forma obligada hay que presentarse en el Registro Civil. Normalmente es el párroco quien envía las tres primeras hojas al Registro, peor no lo hace y te las da a ti y te conviertes en el mandatario”.

El lío de las presentaciones telemáticas adquieren proporciones épicas y que denotan una grave descoordinación en el seno de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía. Uno de los afectados denuncia que destaca que “veo que se pueden hacer inscripciones en la web del Ministerio, pero resulta que en la comunidad de Andalucía no. Me dicen en el Ministerio que depende de la Consejería y cuando llamo me dicen allí que lo que debo hacer es telefonear y hablar con el Poder Judicial. Como veo que es un lío, trato de contactar al responsable del área de Infraestructuras Judiciales y Sistemas de la Junta. Y no hay forma”.

Uno de los grandes problemas del Registro Civil de Jerez “es que sólo tiene dos funcionarios que atienden tanto el teléfono como presencialmente. Literalmente no pueden con el trabajo que tienen y como no se permite el acceso hay que estar en la calle, con colas, a la intemperie. La situación es tercermundista y más que lo será cuando llegue el invierno y las personas deban esperar en el exterior soportándolas inclemencias del tiempo”.

Según los usuarios del Registro Civil de Jerez “se están poniendo de 30 a 50 reclamaciones diarias y hasta en la puerta de los Juzgados de García-Figueras dicen que se van a quedar sin ejemplares que repartir un día de estos”.