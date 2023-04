Rosario Flores en 'El Hormiguero': "En Jerez todo el mundo baila por bulerías"

Rosario Flores fue la invitada protagonista del programa 'El Hormiguero' de Antena 3, conducido por Pablo Motos, este pasado miércoles. Durante la entrevista, la artista habló de su carrera, sus comienzos, su nuevo disco, su participación en La Voz Kids, de Quique San Francisco..., pero se detuvo especialmente para referirse al flamante Museo de Lola Flores en Jerez, ciudad de la que hizo además promoción.

La hija pequeña de la jerezana dijo que a su madre se le puede ver "en el Museo de Jerez, que nos ha costado un montón. Están todas sus cosas ahí y para mí ha sido una experiencia inolvidable", mientras se mostraban imágenes de fondo. "Hemos hecho el Museo de mamá, y allí están sus trajes, sus peinetas... Yo entro y para mí es mi casa, lo que yo he visto toda mi vida. No podíamos pensar que tuviera ese valor. Ha sido un flash muy grande y me emocioné muchísimo, lloré muchísimo. Así que espero que para vosotros sea una ilusión muy grande que podáis ver esa energía, esa fuerza y temperamento que tenía Lola Flores que nos llenaba de vida y de arte a todos. Así que ahí está su casa, en Jerez, en su tierra".

"Jerez es punto y aparte"

Pablo Motos dijo que nunca había estado en Jerez "pero me han dicho que allí todo el mundo es artista". A lo que Rosario le respondió que en Jerez "todo el mundo baila por bulerías, los payos y los gitanos, un sitio donde no hay enfrentamientos, ni racismo, ni nada. Están todos juntos. Jerez es una tierra..., toda Andalucía, pero Jerez, y yo lo conozco por mi madre, es punto y aparte".