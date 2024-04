USTEA pide a la Junta que acabe con las aulas prefabricadas en Jerez

El sindicato USTEA ha denunciado la situación en la que se encuentran varios centros educativos de la provincia en cuanto a infraestructuras se refiere, con especial atención al tema de las aulas prefabricadas. En este sentido, han lamentado que décadas después, el IES Lola Flores siga siendo el centro educativo de la provincia con más aulas prefabricadas.

A través de un comunicado, aseguran que "la necesidad de instalar un aula prefabricada tiene sentido ante un imprevisto, y sirve para subsanar una demanda no prevista. En educación esos imprevistos suceden pocas veces, y puede tener relación con la natalidad con antelación, el aumento de población, el crecimiento de las zonas, etc. A pesar de todo pueden suceder imprevistos que se solucionen un incremento puntual del alumnado, pero en la provincia de Cádiz esa situación coyuntural en muchos casos, se ha vuelto un problema crónico y a veces esas aulas prefabricadas se han enquistado en algunas poblaciones indefinidamente".

USTEA afirma que "la necesidad de eliminar aulas prefabricadas a veces se ve como un problema que se solucionará “solo” con el descenso de la natalidad, pero la realidad muestra que la población en Andalucía no para de crecer, el año pasado creció en más de 45.000 personas, además la población es dinámica y se mueve a determinadas áreas, que necesitan que se creen infraestructuras y no que se ponga aulas prefabricadas como parches temporales, que no lo son".

Esta situación, con la presencia de centros con aulas prefabricadas, se repite también en otras localidades de la provincia, algunas del campo de Gibraltar como Algeciras, Jimena y Los Barrios, en Puerto, Serrano o Arcos de la Frontera.

Del mismo modo, el sindicato lamenta que la presencia de las denominadas caracolas "no se vea en provincias como Jaén o Córdoba", y sí en Cádiz, por lo que se insta a la Junta a que "no margine más a la provincia y acabe con esta situación".

En 2019 el Consejero de Educación Javier Imbroda afirmó que en esa legislatura suprimirían las aulas prefabricadas o se reducirían al mínimo, el mismo Consejero hizo una similitud de esas aulas con “barracones militares de Afganistan” y esas aulas 5 años después continúan siendo utilizadas.