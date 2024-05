Ustea denuncia que la escolarización en Andalucía castiga a la escuela pública "en favor de la concertada"

Ustea, sindicato andaluz de educación, denuncia que el proceso de escolarización en Andalucía, que está próximo a su cierre, "castiga a la escuela pública en favor de la educación concertada".

En un comunicado, Ustea critica que "las reglas con las que este procedimiento se está llevando a cabo castigan a la escuela pública y favorecen a los centros concertados, como viene ocurriendo en los últimos años. Denunciamos la supresión masiva de clases públicas, la imposición de aulas mixtas o el cierre de centros completos y anuncia nuevas movilizaciones, tras la huelga del 14 de mayo".

Ustea lleva años denunciando que "la política de escolarización del gobierno de la Junta provoca la supresión masiva de aulas en la educación pública de Andalucía que, desde la llegada al poder de Moreno Bonilla, ha perdido ya 1.943 clases. Según los datos recogidos por el sindicato, la red de centros públicos perderá el próximo curso otras 600 aulas, por lo que el recorte se acerca ya a las 2.600 unidades escolares públicas".

"El próximo curso se clausuran además tres centros completos: el Duque de Rivas y el Alfonso Churruca de Córdoba, y el Adolfo de Castro de Cádiz. Esta importante reducción de aulas en la red de centros públicos supone la disminución de recursos en los centros y también la pérdida de miles de puestos de trabajo docentes", añaden en la nota.

"Además, la normativa que provoca esta situación es el decreto de escolarización vigente, cuya publicación ya provocó una huelga general educativa en 2020. Este decreto permite que la oferta inicial de plazas en los centros públicos se haga en base a un cálculo a la baja, antes de iniciarse el proceso de escolarización y por tanto, antes de conocer la demanda. Sin embargo, esto no ocurre en los centros concertados que además, se ven beneficiados al recoger la matrícula de las familias que solicitan en primer lugar un centro público, en el que no obtienen plaza", señala el sindicato.

"Existen multitud de ejemplos de esta práctica de recorte de clases a priori, como es el caso del CEIP San José Obrero de Jerez que solo tenía autorizada una clase de 25, aunque recibió 38 solicitudes. La movilización de la comunidad educativa ha logrado que, en esta ocasión, la Consejería autorice una segunda clase de infantil. No han tenido la misma suerte otros colegios públicos", considera Ustea.

Otra de las prácticas que Ustea viene denunciando es "la imposición de aulas mixtas, en las que se mezclan niñas y niños de diferentes edades. Esta figura está pensada para situaciones en la que la suma del alumnado de dos cursos consecutivos no supera 15. Sin embargo, lo que está ocurriendo es que se limita el número de plazas autorizadas para que no sea posible la matrícula en el mismo y provocar así la situación que permite la imposición del aula mixta. De nuevo, esta práctica no se aplica en los centros concertados, en los que por muy bajo que sea el número de solicitudes, no se crean este tipo de aulas".

Por último, Ustea quiere recordar que "el cierre de clases públicas es una apuesta política de la Consejería por un determinado modelo de educación que supone la extensión de los conciertos educativos que ganan progresivamente terreno en Andalucía".

"Frente a este modelo, Ustea reclama la recuperación de las unidades escolares suprimidas y una bajada de ratio en todos los centros y en todos los niveles educativos, para lo que es necesario el aumento de las plantillas docentes. Esta reivindicación ha llevado a la convocatoria de diferentes movilizaciones a lo largo del curso, incluyendo la huelga del pasado 14 de mayo y tendrá continuidad con nuevas acciones, antes del final de curso", añade.

Además, Ustea participará en las manifestaciones convocadas para el 1 de junio en defensa de educación y los servicios públicos.