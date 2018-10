Los taxistas pierden el 60% de sus ingresos en 'La Parra' por el impacto de los VTC

Los taxistas de Jerez denuncian que la proliferación de vehículos de alquiler con conductor (VTC) les está provocando “unas inmensas pérdidas en el aeropuerto de Jerez”. El presidente de la Asociación Jerezana del Teletaxi, Luis González, destaca que dicha caída de negocio “se puede cifrar fácilmente entre el 50 y el 60% en comparación con el trabajo que había cuando los VTC no existían”. Los taxistas exigen a la Junta un mayor control de los vehículos con conductor (VTC) que operan en el aeropuerto. No en vano el ex presidente del colectivo Marco Antonio Martín llegó a calificar la situación de este gremio como “una sangría diaria”.

El actual representante de los taxistas jerezanos lamenta la situación que viven estos profesionales, “hartos de echar horas esperando en el aeropuerto para ver cómo éstos se quedan tan sólo con alguna carrerita hasta Jerez y poco más”. Se ha llegado a dar el caso en el aeropuerto de Jerez-'La Parra' de que “hasta se han formado colas para coger estos vehículos”. De lo poco positivo para el sector es que “a nivel urbano no están trabajando, sólo lo hacen a nivel interurbano, pero hay que entender que los desplazamientos entre ciudades son más rentables para el profesional”.

“Tal y como está la cosa ahora mismo un VTC de Vigo puede trabajar en Jerez. El decreto de Fomento está siendo estudiado en estos momentos por la Federación andaluza. Hay mucha letra pequeña que analizar. Según parecer ser, se cree que los VTC deberán pedir licencia para operar en las ciudades y que serán las comunidades autónomas las que deban posicionarse. A todo ello se une una moratoria de entre 3 y 5 años. “El sector está quemadísimo pero sólo cabe esperar que la legalidad se imponga. No hay que hacer barbaridades, ni quemar coches ni nada por el estilo. El miércoles metieron treinta vehículos de Cabify en Córdoba. No se está guardando en ningún momento la proporción de 1 a 30”, aseguró Luis González quien añade que “si fuera así supondría que en Córdoba hay 900 taxis y en verdad hay poco más de 200”.