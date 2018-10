Vecinos de Torrox denuncian disparos junto a la zona de paseo

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local actuaron el pasado domingo en la Laguna de Torrox después de que los vecinos de la zona les avisaran asustados por la gran cantidad de disparos que estaban escuchando.

Era mediodía cuando un grupo de entre seis y ocho personas, a bordo de dos vehículos todoterreno, disparaban con armas largas muy cerca de la zona que estaba habilitada como lugar de asueto para los ciudadanos.

La Policía Local ha elevado informes a la Guardia Civil y a Medio Ambiente

Lógicamente el aviso de los vecinos causó la consiguiente alarma entre las fuerzas del orden, al desconocerse con exactitud la causa de los disparos. Allí acudieron tanto agentes de la Policía Local como de la Policía Nacional. "No en vano se trataba de personas armadas y acudimos en ayuda de los compañeros de la Local", destacaron ayer a este medio fuentes de la Policía Nacional. Al parecer este grupo se estaba dedicando a la caza de las aves que pasan por la zona en dirección a las lagunas con escopetas de cartuchos. Un vecino aseguró a este medio que incluso vio caer varias aves. Lo más grave del asunto es que realizaban dicha práctica muy cerca de los caminos que serpentean por la zona de Torrox, "a menos incluso de cien metros de la zona por donde corren muchas personas y pasan habitualmente familias que van hasta con niños pequeños". No en vano era domingo al mediodía, lo que se puede considerar como una 'hora punta' en esta zona verde.

Los agentes llegaron en apenas cuatro minutos después de que se produjeran los hechos. Testigos presenciales aseguraron a este medio que cuando vieron llegar a los policías los dos todoterrenos "intentaron irse pero fueron alcanzados de inmediato", si bien este extremo no pudo ser confirmado por este periódico. Los vecinos de la zona aseguraron a este medio que la intervención policial se prolongó por espacio de una hora. Por su parte, fuentes policiales confirmaron los referidos hechos, aunque sorpresivamente destacaron que "no se realizaron detenciones ni se impusieron sanciones al no detectarse la comisión ni de faltas ni de delitos".

El caso quedó en manos de la Policía Local, que como ha quedado dicho recibió el mencionado apoyo de los agentes nacionales. Fuentes de la Policía Local destacaron ayer a Diario que quienes disparaban lo hacían en un coto, que tenían permiso para ello y que tenían los permisos en regla. Pese a todo ello, los agentes locales han procedido a elevar sendos informes tanto a la delegación de Medio Ambiente como a la Guardia Civil para reportar esta incidencia así como, obviamente, de lo sorpresivo que resulta tener una zona donde se puede disparar tan cerca de otra donde pasean personas.

Ante todo ello, los vecinos de Torrox solicitan la presencia de vigilantes medioambientales en la zona, tanto para evitar actos vandálicos como para poner en conocimiento de las autoridades acciones tan arriesgadas y peligrosas como la descrita en esta información. "Pero lo más grave es que escuchar disparos en la zona es de lo más habitual, lo que pasa es que normalmente se escuchan a lo lejos pero en esta ocasión se oían ahí mismo, al mismo lado", señaló el mencionado vecino a este medio.

Por su parte José María Ibáñez, representante de los vecinos del entorno de la Laguna de Torrox, confirmó el grave problema que padecen en la zona por culpa de los cazadores "desaprensivos".

Explica que la zona, pese a estar pegada al casco urbano, "está repleta de conejos y no falta el cazador de turno que se va a cazar junto una zona urbanizada". El representante vecinal solicita más presencial policial en la zona así como, por enésima vez, que el Ayuntamiento adecente "una de las zonas más bonitas de Jerez que lleva años comida por la maleza".