Vecinos de la zona norte alerta de nuevos intentos de robos en garajes y trasteros

Efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local han atendido en los últimos días los requerimientos de residentes en distintas urbanizaciones de la zona norte que han alertado de la presencia en la zona de jóvenes en actitud sospechosa. En concreto, los vecinos dieron aviso a la Policía el pasado miércoles por la noche y el día de Nochebuena, poco antes de la medianoche.

Se trata de jóvenes encapuchados que se dedican a llamar de forma indiscriminada a los telefonillos para tratar de acceder con cualquier excusa a las zonas comunes, seguramente con idea de colarse en los garajes para robar en maleteros o reventar los trasteros.

Vecinos de una urbanización de la zona de Hipercor han llegado a encararse incluso con un grupo de jóvenes que fueron sorprendidos mientras llamaban a los telefonillos de un bloque tratando de ocultar sus rostros bajo las capuchas o agachándose para evitar ser identificados a través de los videoporteros. Sin embargo, tras encararse con los vecinos que les reprocharon su actitud, dieron la vuelta a la manzana para volver minutos después a las andadas.

En los grupos de whatsapp de las comunidades de propietarios circulan mensajes en los que se recomienda a los residentes extremar las precauciones para evitar que cualquier desconocido pueda acceder al interior de las urbanizaciones. En particular, se hace hincapié en no abrir nunca a desconocidos ni a nadie que no se identifique frente a la práctica extendida de abrir sin preguntar cuando se está esperando la entrega de algún paquete o pedido de comida a domicilio.

Del mismo modo, las comunidades de propietarios insisten en no dejar a la vista en trasteros y vehículos estacionados en los garajes artículos de valor que puedan llamar la atención, en particular en estas fechas de muchas compras, entre ellas los regalos de Reyes.

Al margen de la situación denunciada por estos vecinos, la Policía Local asegura que los intentos de robos en los garajes y trasteros de urbanizaciones se extienden desde hace tiempo en distintas zonas de la ciudad, cuyos requerimientos son atendidos puntualmente conforme se reciben los avisos.

Cabe recordar que la Policía Nacional lanzó el año pasado por estas fechas una campaña informativa dirigida a vecinos y residentes en Jerez, a través de la que facilitaba información útil, consejos, pautas y hábitos de seguridad para la prevención tanto de robos con fuerza como de hurtos en trasteros, garajes y zonas comunes de comunidades de vecinos y viviendas adosadas o unifamiliares.

En la misma, el 091 subrayaba la posibilidad de hacer frente a este tipo de delitos con medidas y hábitos de seguridad muy sencillos, sobre todo en espacios de especial vulnerabilidad por la menor resistencia de los elementos de cierre de puertas de portales comunitarios o de trasteros, o la facilidad para escalar vallados de perímetros exteriores.

Medidas recomendadas por la Policía

Garajes y trasteros de comunidades de vecinos:

- El principal y primordial hábito que deben asumir todos los vecinos y usuarios de un garaje comunitario es que siempre que se entre o salga con un vehículo el conductor debe esperar que la puerta se cierre completamente tras él, con esto se evita que personas ajenas aprovechen para introducirse en el interior.

- Los portales de acceso principal al edificio o recinto exterior de la urbanización deben estar siempre cerrados así como comprobar el estado de las puertas asegurando que estas cierran bien tras la entrada de alguna persona y no quedan entreabiertas.

- Por el telefonillo no se debe abrir a personas desconocidas que manifiesten venir a visitar o entregar paquetes a otros vecinos, que lo hagan cuando estos estén en sus domicilios.

- Es recomendable que el buzón para publicidad se encuentre fuera del interior de los portales de cada escalera, preferentemente en vía pública.

- No dejar nunca elementos de valor en descansillos y escaleras (sobre todo patines eléctricos o bicicletas), son las zonas preferidas de los ladrones.

- A veces por prisas o por comodidad se dejan estos mismos objetos de valor, sin asegurar y fuera de los trasteros en los espacios de las plazas de garaje, siempre hay que tratar de evitar esta situación, ya que se lo ponemos muy fácil a los amigos de lo ajeno.

- Es preferible que la puerta de acceso a la zona de garaje y trastero desde la bajada de las escaleras comunitarias cuente con cerradura propia.

- Dentro de las posibilidades económicas de cada comunidad se recomienda la instalación de sistema de cámaras de seguridad en garaje y zona de trasteros.

Patios comunes o de viviendas adosadas o unifamiliares

- También los propietarios o usuarios de patios comunitarios deben de tratar de evitar depositar en ellos elementos de valor, más aún si lo hacen en bicicletas, vehículos eléctricos o motocicletas sin dejarlos instalados elementos antirrobo, estos deben de ser del tipo que anclan los elementos a paredes o mobiliario sólido.

- Especial cuidado los propietarios de viviendas con patio propio colindante con la vía pública, adosados o unifamiliares, para los delincuentes es muy fácil escalar y superar muros y vallados y acto seguido, huir de la misma forma con objetos de valor en su poder.

Llamar al 091 ante personas sospechosas en garajes, patios o zonas comunes

- Ante personas ajenas o sospechosas dentro de las zonas comunes de edificios o urbanizaciones de comunidades de propietarios, no duden siempre llamar al 091 para que se desplace un unidad radio patrulla y compruebe los hechos.

- Las llamadas al 091 pueden ser anónimas si usted así lo desea, tan solo debe indicar que es vecino del bloque o edificio en cuestión (o conductor o viandante), y lo que está observando o ha observado, ha escuchado o le han referido, (si luego no es nada alarmante nadie se lo va a recriminar).