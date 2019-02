Vivir el Carnaval los 365 días del año

"Pocas veces se ha visto en nuestra ciudad una respuesta tan espontáneamente multitudinaria, como la que ayer se brindó a este resurgir carnavalesco del pueblo jerezano". Así comenzaba la crónica del inicio de la fiesta el 16 de febrero de 1986.

La Caja de Ahorros de Jerez promocionaba "el cassette" 'Así canta nuestra tierra en Carnaval' y 'La rosa púrpura de El Cairo' estaba en el Cine Jerezano. Se coronó a María José Santiago como 'Diosa', y en la alameda Vieja se celebró un concurso de disfraces. Las noches del 21 y 22 de febrero, el Villamarta abrió sus puertas para "la Gran Gala", con actuaciones de agrupaciones locales y provinciales, en sesión de tarde y de noche. Y para cerrar, una gran cabalgata que recorrió el centro de la ciudad.

Era 1986. Había programación y respaldo de la ciudadanía. 33 años después, Jerez sigue viviendo el Carnaval, con varias peñas en activo y con muchos jerezanos que alzan la voz por una fiesta que se convierte "en una forma de vida".

"El Carnaval en Jerez se vivió pero lo dejaron escapar. Aquí hay una afición muy grande, pero no se ha fomentado la participación. Hay mucha gente de La Granja, de Las Torres, de Icovesa... En las barriadas se ha vivido mucho", declara Ángel Justo, de la chirigota 'Al amparo de la noche' y de la peña 'Mencantajeré'. "En Jerez, en algunos aspectos, está mal visto el Carnaval, pero yo ya no justifico nada. Quien quiera verlo que lo vea", añade.

Alejandro Leal, de 'Narcos de la Frontera', subraya que esta fiesta "es para mí un motivo para reunirme con amigos, pasarlo bien y además, llevarlo a la calle". "En mi familia siempre ha habido afición y lo hemos vivido mucho. Animo a la gente a que se disfrace y que salga a la calle, que se disfruta mucho", declara Leal. Para el jerezano el Carnaval "está resurgiendo" en la ciudad y señala a las agrupaciones y peñas como las artífices de que se promueva más la fiesta.

Para Manuel García ('Los del Var'), "el Carnaval significa muchísimo". Subraya además que este año "gracias a Ganemos, se ha aportado más dinero a la programación", y añade que "no estaría mal tener un concurso en el Villamarta y promocionarlo". "Aquí hay afición, pero hay mucha más vergüenza a salir a la calle disfrazado. Por eso hay muchos jerezanos que van a Cádiz", remarca García.

"El Carnaval es un modo de vida y es vivirlo todo el año", subraya Marcos Trujillo ('Míster Yerro'). A los seis años comenzó a enamorarse de la fiesta y reconoce que "falta un poco más de afición en Jerez porque no se ha dinamizado como se debería. La ciudad no ha estado respaldando la fiesta porque no ha habido un gran calendario, aunque parece que este año está cambiado la cosa gracias a Ganemos". "Sí, yo también creo que hay un resurgir. Salir en tu ciudad y que te escuchen es muy grato, muy bonito. Animo a participar en esta fiesta tan libre", remarca Trujillo.

Hablar de Jerez y Carnaval también es hablar de Floren Iniesta. Esta pasión la heredó de su familia desde bien pequeño y tras una larga trayectoria, lleva ya tres años en el coro de Julio Pardo. "Aquí en Jerez se puede esconder un poco la afición, pero la hay. Y mucha. Pero tenemos más vergüenzas que Cádiz", declara Iniesta, al tiempo que subraya que "hay peñas y colectivos que están haciendo mucho por el Carnaval en Jerez". Y que siga así.