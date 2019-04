Vox critica la política del Ayuntamiento con las concesiones públicas

César Ruiz Vázquez, candidato de Vox Jerez a la Alcaldía, denuncia “la nefasta operatividad en cuanto a las concesiones públicas del Ayuntamiento a empresas que no cumplen los requisitos, pero a los que se les hace la vista gorda, por ineptitud de quién tiene que velar por los intereses de los jerezanos”.

En este sentido, apunta que “el caso de la piscina municipal Manuel Mestre ha sido la gota que ha colmado el vaso. Una concesionaria que no paga el canon desde 2011, y ojo, en 2019, lo comenta el Ayuntamiento sin ruborizarse”. “No me imagino yo a ningún jerezano no pagando el IBI o el impuesto de circulación de su coche durante 8 años sin que el Ayuntamiento le meta mano”, destaca César Ruiz Vázquez.

“Sabemos en Vox Jerez que hay concesiones públicas, que deben dinero al Ayuntamiento pero ahí están, operando. Ingresando por actividad, pero no cumpliendo los requisitos”, denuncian. Por todo ello, Vox propone que el Ayuntamiento “coja las riendas de las concesiones y ajuste los importes económicos requeridos a las posibles concesionarias a la situación socioeconómica de la ciudad. Jerez tiene una actividad económica que es la que es, y siempre tenemos la intuición, de que los precios de las concesiones son desorbitados para nuestra ciudad. El empresario viene a crear riqueza y empleo, no viene a arreglar las cuentas del Ayuntamiento”.