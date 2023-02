Un acercamiento a los clásicos.

¿Qué entendemos por un clásico? Parafraseando a Irene Vallejo (El infinito en un junco), podríamos decir que, dentro de la literatura, es “el gran superviviente”; son obras que después de años, siglos, de ser escritas siguen atrayendo a cientos de ‘seguidores’. Han superado críticas, cambios políticos, incendios o censuras y, sin embargo, continúan influyendo en nuestros lectores y autores contemporáneos.

Por su parte, Italo Calvino (¿Por qué leer a los clásicos?) defiende que las lecturas de juventud pueden ser poco provechosas por impaciencia, distracción, inexperiencia de la vida, pero al mismo tiempo, formadoras, ya que proporcionan modelos, contenidos, escala de valores o paradigmas de belleza que seguirán actuando en el lector, aunque del libro leído poco o nada se recuerde.

Esta podría ser una de tantas razones que justifican la importancia de leer a los clásicos en los centros escolares. Ahora bien, existen ciertos obstáculos que dificultan nuestra labor docente a la hora de realizar este primer acercamiento a nuestro legado clásico, y uno de ellos, y quizá el principal, es sin duda su vocabulario y lenguaje, tan alejado de la lengua que utilizamos actualmente. Es por ello que no queda más remedio que establecer una aproximación a esta literatura mediante fragmentos seleccionados, luego comentados en clase, o asomarnos a ella de manera menos pautada a través de las adaptaciones literarias. De este modo, nuestro alumnado termina sus estudios obligatorios habiendo leído alguna parte o versión de estos grandes títulos.

Rosa Navarro Durán (‘Por qué leer a los clásicos’, 2006, p. 18), defensora y autora de este tipo de obras, señala que “imponerles [a los jóvenes] la lectura de El Quijote o del Cantar del Mío Cid [en su texto original, se entiende] es hoy un imposible, un camino hacia el fracaso o, incluso peor: una forma de que tengan una experiencia tan negativa que nunca más quieran oír hablar de estas extraordinarias obras y que vivan la lectura como un suplicio”.

Precisamente de esta autora, los niños y niñas de Primaria leen sus adaptaciones de El Lazarillo de Tormes o de El Cid, y otros títulos que ofrece el servicio de préstamo de la biblioteca de nuestro centro, como La Odisea, Fábulas, El Quijote, o Platero y yo contado a los niños, todos de la editorial Edebé. Los más pequeños pueden acercarse a este tipo de libros a través de Mi primer libro de poesía, Mi primer libro sobre Lorca, y algunos más de la editorial Anaya.

Para la etapa de Secundaria trabajamos en clase, con los primeros cursos, sobre versiones juveniles del Cantar de Mío Cid, El libro de buen amor, El buscón, de Anaya; El Lazarillo de Tormes, El Quijote, La Eneida de Vicen-Vives, o La zapatera prodigiosa, de Everest. Otras obras que ofrecemos dentro de la actividad ‘Libro recomendado’ son los clásicos universales Oliver Twist, Estudio en escarlata, Los Miserables, Drácula y muchos más de la colección ‘Clásicos a Medida’, de nuevo de la editorial Anaya. Ya en 4º de ESO o Bachillerato dejamos a un lado las adaptaciones y nos adentramos en los textos originales de Bodas de sangre, Edipo Rey, Gloria, Trafalgar, Jane Eyre, La Guerra de los Mundos, fragmentos de Divina Comedia, del Decamerón, o los exigidos por la Universidad para las pruebas de la EvAU, como El árbol de la Ciencia, La Casa de Bernarda Alba o la poesía de Luis Cernuda.

Para terminar nuestro repaso de aquellos libros que permiten un acercamiento a los clásicos, me gustaría destacar cómo las adaptaciones en cómic, de lectura supuestamente más fácil que una narración tradicional, facilitan también esta labor. Recomiendo, por ello, la lectura de Galdós, un escritor en Madrid, de la editorial Anaya; La huella de Lorca, de Norma Editorial; o Los tres mosqueteros, Sentido y sensibilidad y La Odisea, de Marvel. Estas obras trasmiten, a través de sus viñetas, parte de la esencia del original, que encuentra una aún más novedosa versión en la colección manga del sello gráfico ‘La otra h’ de la editorial Herder, con títulos universales de la talla de Fausto, Hamlet, la Divina comedia, Ana Karenina, En busca del tiempo perdido, etc.

Finalmente, os ofrecemos las reseñas de varias de estas lecturas que han realizado algunos alumnos de nuestro colegio.

El Lazarillo contado a los niños

Autora: Rosa Navarro Durán

ISBN: 9788423678891

Editorial: Edebé

La historia contada para niños me encantó, y la recomiendo porque te hace sentir que estás en ese cuento. A mí también me gustó porque te narra toda una vida, la vida de Lázaro de Tormes. El libro me pareció muy divertido porque te va contando cómo son los amos de Lázaro y cómo lo tratan.

Alumna: Berta Benítez Anguita. 4º de EPO

La Odisea

Adaptación de R. Thomas, G. Tocchini

ISBN: 978-84-9885-768-9

Editorial: Marvel

Esta adaptación de La Odisea es un comic ilustrado por la ya famosa Marvel. En él, Odiseo, tras batallar en Troya, debe regresar a su hogar en Ítaca. Pero en el camino, deberá enfrentarse a innumerables peligros, los cuales afrontará con la ayuda de la Diosa Atenea... Este comic es muy atractivo para nosotros, muy recomendable puesto que te sumerge en la historia con una facilidad sorprendente gracias a sus llamativas imágenes.

Alumno: Gonzalo Guzmán Rincón. 2º de ESO

La divina comedia

Adaptación de Shinkyoku Dokuha

ISBN: 9788416540785

Editorial: La otra h. Herder

Esta obra maestra de la Literatura Universal se presenta, en este caso, en formato manga para, de forma muy entretenida, llevarnos al extraordinario viaje que Dante Alighieri realiza a través del Infierno, el Purgatorio y el Paraíso, acompañado del poeta romano Virgilio y su amada Beatriz.

Alumno: Miguel Ángel Borrego Doncel. 4º de ESO

La vuelta al mundo en 80 días

Adaptación de Ana Alonso

ISBN: 9788469836095

Editorial: Anaya

El señor Phileas abandonará su vida disciplinaria para cumplir una apuesta en la que arriesgará parte de su fortuna comprometiéndose a dar la vuelta al mundo en 80 días. Buen libro, sencillo de leer y entretenido ya que en todo momento está desarrollándose una nueva aventura.

Alumna: Laura Domouso Gómez. 1º de Bachillerato