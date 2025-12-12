Así ha arrancado la temporada baja en el Aeropuerto de Jerez

El Aeropuerto de Jerez ha iniciado la temporada baja 2025-2026 (el periodo que va desde la última semana de octubre hasta la última de marzo) haciendo un paréntesis en la caída de pasajeros que lleva sufriendo desde el inicio del año. Así, a lo largo del pasado mes de noviembre pasaron por la terminal jerezana 50.493 viajeros, apenas un 0,2% menos que en 2024. Sin embargo, acumula una bajada de viajeros del 6,6% debido a la marcha de Ryanair, que se hizo efectiva en marzo, y a la bajada de la principal ruta del aeródromo, la que conecta con Madrid.

En el pasado mes de noviembre, según los datos publicados este viernes por el gestor aeroportuario Aena, se mantuvo la tendencia de los últimos meses. Así, mientras el volumen de pasajeros movidos en las conexiones nacionales baja, aumenta en las internacionales por el crecimiento del tráfico desde Alemania. No en vano, el volumen de viajeros en rutas domésticas descendió un 8,6% en el pasado mes, acumulando ya una pérdida interanual del 14,5%. En cambio, las rutas internacionales crecieron un 22,6% en noviembre y un 7% en el acumulado del año.

La bajada en el mercado nacional es notablemente acusada en la ruta con Barcelona, una de las dos que dejó colgadas Ryanair en su guerra con Aena por conseguir una notable reducción de las tasas aeroportuarias. Las conexiones entre la capital jerezana y Jerez perdió en noviembre un 26,2% de viajeros y ya tiene un déficit del 33,7% respecto a 2024. Esto también se ha producido en la ruta con Palma de Mallorca, que se deja un 6,3% de viajeros.

El agujero dejado por Ryanair ha sido cubierto en parte por Vueling con un incremento de la operatividad desde Jerez. Así, en octubre realizó un 9% más de vuelos respecto al año anterior, pero el paso adelante aún no es suficiente para regresar a los dígitos de hace un año.

Mientras tanto, la conexión con Madrid, la que suele mover más pasajeros por la terminal jerezana, concatenó un segundo mes de mejoría respecto a los registros de 2024. La ruta, que fue operada en su totalidad por Air Nostrum en noviembre, ha mejorado ligeramente su media de capacidad respecto al pasado año (93,4 frente a 89 pasajeros por operación).

En cuanto al tráfico internacional, las conexiones alemanas crecieron en noviembre un 25% en volumen de pasajeros, acumulando ya una mejora del 5,6% en los registros interanuales. Parte de las rutas operadas en verano por Tui y Eurowings, dos de las tres aerolíneas que conectan los aeródromos germanos con Jerez, se han mantenido durante el mes de noviembre, circunstancia que ha permitido este incremento. Mientras, en este mes de diciembre, se mantendrán en la programación las conexiones desde Düsseldorf y Fráncfort.