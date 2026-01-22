El Altillo International School impulsa en Jerez un diálogo abierto sobre el uso saludable de la tecnología en la familia

El Auditorio de la Fundación Cajasol de Jerez fue escenario en la tarde de ayer de una cita educativa de relevancia para la ciudad. Más de un centenar de personas asistieron a la charla 'Familia y pantallas: Claves para construir una relación sana y un hogar digitalmente responsable', centrada en el uso responsable de la tecnología en el ámbito familiar, un encuentro organizado por El Altillo International School.

El acto reunió a familias del propio centro y a familias invitadas de Jerez, en una convocatoria abierta a toda la ciudad que puso de manifiesto la voluntad de El Altillo International School de acercar herramientas y reflexiones clave a toda la comunidad educativa jerezana.

La ponencia estuvo a cargo de María Zalbidea, experta en tendencias digitales y autora del libro Cosiendo la brecha digital, quien ofreció una intervención cercana y rigurosa en la que abordó los principales desafíos que plantea la tecnología en la crianza de niños y adolescentes. A lo largo de su exposición, Zalbidea compartió estrategias claras y eficaces para acompañar a los hijos en el uso de las pantallas, fomentando un entorno digital positivo en el hogar basado en la confianza, el diálogo y el ejemplo adulto.

Otro momento del acto organizado en Cajasol.

El enfoque de la charla conectó de forma directa con la filosofía educativa de El Altillo International School, un centro que apuesta por la innovación tecnológica en el aula sin renunciar a una mirada crítica y responsable. Desde esta perspectiva, el colegio reafirmó su compromiso pleno con la formación del alumnado en el buen uso de la tecnología y con el acompañamiento constante a las familias, entendiendo que la educación digital solo es efectiva cuando escuela y hogar avanzan en la misma dirección.

La sesión concluyó con un turno de preguntas que permitió a los asistentes plantear inquietudes reales y recibir orientaciones prácticas para el día a día. Este espacio de diálogo reforzó uno de los objetivos fundamentales de la jornada: alinear mensajes y estrategias entre menores y familias para lograr un impacto educativo coherente y duradero.