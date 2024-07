La Asociación Española de Consumidores inicia una campaña de reclamaciones a Centros Único, que ha cerrado sus clínicas en Jerez y en todo el país

El cierre en diversas provincias de clínicas de medicina estética y depilación láser de Centros Único, como en Jerez, ha provocado una situación similar a la vivida a finales del año pasado con los Centros Ideal, cuyo cierre dejó a miles de afectados por toda España con tratamientos sin finalizar o incluso sin empezar a pesar de haber sido pagados o financiados.

Si bien al principio de tener la noticia no se habían producido consultas en los canales de información al consumidor de la Asociación Española de Consumidores, a medida que han ido pasado las horas la organización ha atendido a cientos de afectados que querían información sobre cómo se puede reclamar para recuperar el dinero pagado o para anular los contratos de financiación suscritos.

Es el caso de una jerezana, que denunciabda haberse quedado "tirada con un bono de 25 sesiones sin usar y y sesiones sueltas de otro pendiente también. Yo lo pagué de una vez, 300 euros, que me parece que ya he perdido", y es que Centros Único no da la cara: "Estoy llamando a los teléfonos de atención al cliente que tiene la empresa pero no contesta nadie".

En base a ello, desde la Asociación Española de Consumidores se ha iniciado una Campaña de Información y Reclamación para los afectados.

En este sentido, la organización puntualiza que se debe ver cada caso para analizar si es posible la devolución de los importes pagados hasta la fecha al no haberse completado los tratamientos o la anulación de los créditos vinculados a la prestación de servicios no terminados por estos centros.

Así, en el caso de tener un contrato de financiación asociado al tratamiento, la legislación vigente permite la anulación de esa financiación teniendo el banco que acudir a la empresa a la hora de cobrar los importes restantes.

Desde la Asociación Española de Consumidores animan a los consumidores a reclamar y hacer valer sus derechos ante este incumplimiento. Para ello, pueden asesorarse en el correo electrónico consultas@consumoenpositivo.es donde pueden dirigir toda la información relativa al tratamiento y su financiación y se les orientará sobre cómo se puede reclamar a Centros Unico y a las entidades financieras.

Es importante contar con toda la documentación posible que incluye contratos, historiales médicos, pagos realizados, etc.

Además, desde la Asociación Española de Consumidores solicitan que existan cambios en la legislación vigente para este tipo de cuestiones con el fin de exigir la obligación de establecer un seguro de caución para la devolución de las cantidades entregadas a cuenta o los pagos realizados sin que se cumpla el contrato por cierres. En el caso de las Agencias de Viajes, por poner un ejemplo, existe desde hace años y así la cobertura de los consumidores en estos casos sería total y mucho más factible.

Finalmente, la Asociación pide la misma responsabilidad a las entidades financieras para la paralización de créditos al igual que se ha conseguido con los Centros Ideal.