¿Y la auditoría del circuito?

En junio de 2016, los partidos políticos aprobaron la realización de una auditoría sobre la gestión del circuito de velocidad desde 2001. Más de dos años después de que se contratara a una consultora para ello, las conclusiones no se han presentado ni públicamente ni a los miembros del consejo de administración de Cirjesa, la empresa pública que gestiona el trazado, a pesar de que los trabajos deberían haber estado listos hace más de un año.

Ahora bien, el vicepresidente de la sociedad y delegado de Economía, Santiago Galván, avanzó ayer que los resultados se conocerán pronto y que no son nada favorables para el PP. De hecho apuntó, aunque sin concretar fechas, que se va a convocar un consejo de administración para hablar de este asunto.

Esta advertencia fue la defensa utilizada por el edil socialista ante las críticas realizadas por el PP a las obras de reasfaltado que se ejecutan en la pista tras las pérdidas de rodadura producidas en algunas zonas. El PP había cuestionado el procedimiento seguido así como la falta de información sobre la actuación. En cambio, para Galván, estos reproches son una cortina de humo por el “nerviosismo” de la formación por las conclusiones de la auditoría. “Están preocupados por la auditoría y no por el asfalto”, sentenció.

A mediados de 2016, el consejo de administración de Cirjesa aprobó esta auditoría. Por cierto, en un principio el PSOE trató de que la auditoría se circunscribiera únicamente a los años de gobierno del PP (2012-2015). Sin embargo, tuvo que cambiar su propuesta ante el rechazo de PP, Izquierda Unida y Ciudadanos en la reunión que se abordó este asunto.

Los trabajos, según la información publicada en la plataforma de contratación del circuito de velocidad, se adjudicaron a Lucas Carrasco y Héctor Álvarez por 55.000 euros más IVA. Según se establecía en el pliego de condiciones que reguló la contratación, los trabajos deberían haber estado listos hace más de un año pues la adjudicación se hizo en septiembre de 2016.

En el comunicado emitido ayer, el ejecutivo no aclara si los trabajos concluyeron en plazo y, si no es así, por qué las conclusiones no se han presentado aún. Es más, el edil tampoco aludió a qué dice la auditoría sobre la gestión de los años anteriores a 2012, donde se sucedieron gobiernos del andalucista Pedro Pacheco (hasta 2003), de la popular María José García-Pelayo (2003 a 2005) y de la socialista Pilar Sánchez (2005 a 2011).

Sin embargo, el edil volvió a justificar la necesidad de reasfaltar la pista, que tendrá unos 50.000 euros de coste extra para Cirjesa, ya que se se va a utilizar una nueva mezcla asfáltica para albergar nuevas pruebas automovilísticas. Galván recordó que los trabajos se sufragarán con la garantía del alquitranado realizado en 2017. Y volvió a asegurar que se siguen negociando nuevas pruebas automovilísticas para el trazado de velocidad.