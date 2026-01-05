El Ayuntamiento de Jerez renueva el programa de Telpark ‘Movilidad Comercial Sostenible’ para facilitar el aparcamiento en rebajas

El Ayuntamiento de Jerez, a través del Departamento municipal de Empleo, Comercio y Consumo que dirige Nela García, y la empresa ‘Telpark’ han renovado un año más el ‘Programa Municipal de Movilidad Comercial Sostenible’, una iniciativa diseñada para facilitar el acceso al centro de la ciudad durante el período de rebajas y promover una movilidad más eficiente y respetuosa con el entorno.

Entre el 7 y el 31 de enero, los ciudadanos podrán aparcar durante 12 horas por 2,29 euros en el parking de la Alameda Vieja y por 2,49 euros en la Plaza del Mamelón a través de los bonos ‘Multipass’, disponibles en modalidades de 5, 10 y 20 usos. Estos pases, válidos durante un año, pueden adquirirse mediante la aplicación ‘Telpark’ y permiten entrar y salir del aparcamiento automáticamente con la lectura digital de la matrícula, evitando el uso de ticket y agilizando el proceso. Además, el usuario puede modificar la matrícula asociada al bono de forma flexible desde la propia app.

Además, este año, la campaña incorpora un incentivo adicional orientado a promover una movilidad más sostenible, ya que contempla un 30 por ciento de descuento en la recarga de vehículos eléctricos para quienes adquieran un bono ‘Multipass’, aplicable en los aparcamientos ‘Telpark’ de la ciudad.

Con estas posibilidades para realizar compras en el corazón de la ciudad y disfrutar de su oferta gastronómica, la delegada de Empleo ha resaltado que “desde el Ayuntamiento se apuesta por una movilidad más sostenible, reforzando el compromiso municipal de incentivar el uso del vehículo eléctrico y reduciendo el tráfico asociado a la búsqueda de aparcamiento”.

“Esta campaña está destinada a miles de jerezanos y jerezanas, contribuyendo a incrementar la afluencia de público a la zona comercial y de restauración del centro histórico durante las rebajas” ha añadido García, quien ha subrayado que “este ‘Programa Municipal de Movilidad Comercial Sostenible’ es una herramienta eficaz que garantiza a la ciudadanía un acceso cómodo y asequible al centro en un período clave para las compras después de las fiestas”.

Por su parte, José María Fayos, responsable de la Dirección Sur de ‘Telpark’, ha añadido que “esta colaboración estable con el Ayuntamiento de Jerez permite ofrecer soluciones digitales, accesibles y sostenibles que facilitan la movilidad y apoyan directamente la actividad económica local”.