El Ayuntamiento de Jerez registra 70 incidencias en la vía pública

El dispositivo activado por el Ayuntamiento a través de las áreas de Medio Ambiente, Infraestructuras y Seguridad ha coordinado la resolución, hasta el momento, de 70 incidencias en la vía pública debido al temporal de viento y lluvia vigente, sin que haya que lamentar daños personales. La mayoría de las intervenciones se han realizado a través de Medio Ambiente en referencia a retirada de árboles cuyas ramas se han roto y han caído encima de farolas así como en los acerados y calzada.

En acción conjunta con Policía Local y Protección Civil se ha procedido con prioridad a la retirada de los restos de arbolado para dejar las avenidas y calles afectadas expeditas para que ello no implique cortes de tráfico. Las zonas de la ciudad con más incidencias en este sentido han sido el Distrito Sur, Villas del Este y las avenidas Medina Sidonia y Rey Juan Carlos I.

En el centro histórico cabe destacar el desprendimiento de una parte del ficus y también la afectación de arbolado y zonas verdes de plaza Madre de Dios.El dispositivo estará vigente hasta mañana, día en el que según las previsiones metereológicas cesará el temporal. Se inició el jueves a las 14 horas y a las 04.30 horas de hoy se reforzó con un nuevo equipo de operarios de Medio Ambiente y de limpieza viaria.

Cierre de parques públicos de manera preventiva

Los parques públicos González Hontoria, Williams, Jardines Escénicos y Vallesequillo I 'del Tren' han quedado cerrados para prevenir el posible desprendimiento de ramas sobre los transeúntes. Igualmente, la jornada de puertas abiertas prevista mañana en el Parque Santa Teresa queda suspendida.

En el caso del González Hontoria sólo se ha habilitado el paso de autobuses en la zona más próxima a la de atracciones por Glorieta Serman para el acceso por tal puerta de los escolares que tienen jornada en Juvelandia. Este acceso no implica riesgo dado que se trata de una puerta donde no hay arbolado. No obstante, los autobuses sólo entrarán para que los escolares se apeen del vehículo y saldrán de inmediato del recinto.

Igualmente, el Servicio de Deportes sólo ha registrado incidencias leves en la red 'para-balones' del campo anexo Pepe Ravelo de Chapín. Han quedado cerradas de manera preventiva los complejos de ‘aire libre’ tales como La Juventud y La Granja. El Complejo Picadueñas ya está cerrado debido a la obra de cambio de césped. No se podrá entrenar ni en el césped ni en las pistas de atletismo del Estadio Chapín ni del anexo. Permanecen abiertos y a disposición de los usuarios y clubes los polideportivos. El Palacio de Deportes no ha registrado inundaciones.