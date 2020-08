El Ayuntamiento de Jerez podrá incumplir este año la regla de gasto

El Ayuntamiento jerezano no tendrá que cumplir con la regla de gasto este año. Esta es una de las medidas a las que la administración local podrá acogerse tras el acuerdo rubricado en la mañana de este martes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el máximo responsable de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), Abel Caballero. Las medidas acordadas están pendientes de concretarse en un Real Decreto que se publicará próximamente.

La regla de gasto es un límite que la Ley de Estabilidad Presupuestaria marca a las administraciones públicas y que obliga a que los gastos no aumenten por encima de un determinado índice que se fija cada año en función del crecimiento de la economía. De hecho, muchos ayuntamientos llevan años reclamando la eliminación de este corsé que les impide realizar presupuestos expansivos, aunque se tenga una buena previsión de ingresos. Es más, esto le ha generado un superávit a algunas entidades locales que no podían gastarse (no es el caso de Jerez, claro está).

Ahora bien, está por concretar qué repercusión tendrá en el Ayuntamiento jerezano pues, aunque ya no tenga esta limitación, la hacienda municipal se está enfrentando estos meses a una complicada y compleja situación debido a la caída de ingresos por la crisis económica generada por el coronavirus. Además, en el acuerdo entre Gobierno central y Femp no se hace mención de una de las peticiones que trató de liderar el Ayuntamiento jerezano como es una moratoria en el cumplimiento del plan de ajuste, el documento que establece una serie de medidas para reducir el déficit económico.

Eso sí, esta posibilidad de saltarse la regla de gasto permitirá tener, por lógica, más flexibilidad en el desarrollo presupuestario en lo que queda de año y podría facilitar las negociaciones que el gobierno aún mantiene con Hacienda para tratar de sacar adelante el presupuesto de este ejercicio, que se aprobó a finales de enero pero que, siete meses después, sigue sin recibir el visto bueno de Madrid.

Según lo apuntado en mayo por la alcaldesa, Mamen Sánchez, y la delegada de Economía, Laura Álvarez, el Ayuntamiento cumplió en 2019 con la regla de gasto, tal y como se refleja en la liquidación de ese ejercicio. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda publicó la pasada semana un listado con las liquidaciones presupuestarias del pasado ejercicio donde reflejaba que el Consistorio jerezano no estaba entre las entidades que le habían remitido información (el listado se cerró el 21 de julio). Ahora bien, desde 2016 el Ayuntamiento no cumplía con la regla de gasto.

Un préstamo para liquidar la deuda con la Seguridad Social

Por otro lado, está por determinar cómo se podrá beneficiar el Consistorio jerezano de otras medidas incluidas en el acuerdo para los ayuntamientos con problemas financieros. Así, se establece la posibilidad de poder acogerse a préstamos por importe igual al remanente negativo de tesorería - Jerez cerró el pasado año con un negativo de 72,1 millones, un importe que se ha reducido ostensiblemente en los últimos años- o bien esperar a que el Gobierno central cumpla con el compromiso de revisar las condiciones financieras de los créditos del Ministerio de Hacienda a los que se ha acogido el Consistorio en los últimos años (el denominado Fondo de Ordenación). Esto último no es baladí puesto que Jerez ha solicitado más de 640 millones de euros a Hacienda desde 2012.

Ahora bien, se confirma que otra de las medidas será que el Ayuntamiento jerezano podrá liquidar su abultada deuda con la Tesorería de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria con un préstamo con cargo a las líneas de crédito de Hacienda que les ha servido en otras ocasiones para tratar de liquidar facturas con proveedores. Actualmente, el adeudo ronda los 95 millones de euros. Igualmente se garantiza que percibirá los 52,6 millones asignados para este año de los ingresos estatales (la Participación en los Ingresos del Estado-PIE), a pesar de la caída de la recaudación de algunos tributos en los que se basan estas transferencias.

También podrá acogerse a una bolsa extraordinaria de crédito para poder paliar el déficit del transporte público por la caída de los ingresos durante los meses en los que el país estuvo en estado de alarma. Hay que tener en cuenta que, a día de hoy, el servicio municipal de autobuses no se ha restaurado en su totalidad, sino que todas las líneas mantienen una reducción en las frecuencias. Y la situación de la pandemia no ha hecho más que agravar la ya de por sí complicada situación de Comujesa, la empresa municipal que gestiona el transporte público, entre otros. De hecho, la mercantil cerró el pasado año con más de 732.000 euros de pérdidas, según las cuentas aprobadas en junio por su consejo de administración, debido fundamentalmente al déficit endémico que arrastran los autobuses urbanos.

No obstante, en el acuerdo alcanzado por la Femp no incluye algunas de las peticiones que el Ayuntamiento jerezano remitió a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al inicio de la pandemia como la posibilidad de realizar bonificaciones en los impuestos municipales a empresas y colectivos más afectados por la crisis del coronavirus.