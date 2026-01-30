El Ayuntamiento de Jerez pedirá la declaración de zona catastrófica por la crecida del río Guadalete

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera pedirá al Gobierno de la Nación la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, equivalente a la anterior declaración de zona catastrófica, por atender los daños registrados en el municipio por la crecida del río Guadalete, que suma a primera hora de este viernes 30 de enero 89 personas atendidas y 650 desalojados.

Así lo ha anunciado la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, en una entrevista en Canal Sur Radio, poco antes de participar junto al consejero Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en la reunión de coordinación en el Puesto de Mando Avanzado en el Monasterio de la Cartuja para abordar la situación de la crecida del río Guadalete.

Este jueves fueron desalojadas 650 personas en las zonas rurales de Jerez, entre ellas, Portalillo, El Portal, Las 500, La Greduela, La Ina, Los Cejos del Inglés, Las Pachecas, Los Lagos, Repastaderos, Zarandillas, Lomopardo, Mesas del Corral y Cañada del Carrillo.

Imágenes de las graves consecuencias de la crecida del rio Guadalete en la zona rural de Jerez / Miguel Ángel González

El caudal del río Guadalete permanece en los 6,22 metros

García Pelayo ha detallado que el nivel del río Guadalete sigue en 6,22 metros, sin cambios durante la madrugada, pero "no termina de bajar en un día en el que el embalse de Bornos sigue con más ocupación de la que debe tener", aunque ha destacado que la previsión de menos lluvias este viernes y sábado ofrecerá "un colchón que va a permitir el desembalse sin que el río tenga otro aporte adicional".

La alcaldesa ha indicado que la noche ha sido "tranquila" en La Ina y La Greduela, los núcleos de población donde más preocupa la crecida del río Guadalete, y ha precisado que la cifra de personas atendidas asciende ya a 89 después de que "dos personas más hayan llamado esta noche para reclamar atención".

Por último, García Pelayo ha adelantado que, en cuanto se pueda celebrar pleno municipal, el Ayuntamiento de Jerez solicitará al Gobierno de la Nación la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil tanto del núcleo urbano como de las zonas rurales de la localidad.

"Necesitamos que haya una respuesta porque los daños que vamos viendo en el casco urbano, con más de 100 incidencias en colegios que dependen del Ayuntamiento, hay que afrontarlos. Y cuando se retiren las aguas no sabemos con lo que nos vamos a encontrar, pero seguro que nada bueno", ha añadido la regidora jerezana.

Pelayo destacó que ahora se está "en el día a día" pero será preciso el apoyo del Gobierno con la declaración de zona catastrófica para "la recuperación lo más rápida posible de la normalidad".