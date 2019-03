El conflicto del ‘Bag in Box’ se enquista y vuelve al pleno del vino

El conflicto del ‘Bag in Box’ se complica. Mientras el proceso judicial sobre el uso del polémico envase sigue su curso en el Tribunal Supremo –ver información anexa–, el nuevo frente abierto por el inicio de la comercialización de una conocida marca de Manzanilla como Fino en ‘Bag in Box’ tensa la cuerda en las relaciones sectoriales.

Y es que el acuerdo de la cooperativa Virgen de Palomares de Trebujena con la bodega sanluqueña Argüeso para convertir la Manzanilla ‘La E’ en Fino de la zona de producción y así poder envasarla en ‘Bag in Box’ no sólo está dinamitando la negociación de los grandes temas pendientes de la Denominación de Origen –ampliación de la zona de crianza y futuro de los graneles, entre otros–, sino que puede hacer saltar por los aires la normal convivencia entre los operadores del Marco.

El ‘Bag in Box’ volverá a ser motivo de debate en el próximo pleno del vino, sólo que esta vez lo hace a petición de una de las bodegas afectadas por el ‘cuele’ del Fino ‘La E’ y desde la que se solicita la adopción de medidas urgentes antes de que este asunto se vaya de las manos.

Fuentes del sector indican que la bodega en cuestión implora al Consejo Regulador y a su pleno a tomar cartas en el asunto en un escrito que ha dado mucho que hablar entre las organizaciones sectoriales en los últimos días y en el que solicita la suspensión cautelar de la expedición de precintas para el Fino ‘La E’ y el pronunciamiento de los vocales del vino a fin de que se prohíba su comercialización en ‘Bag in Box’.

El Consejo Regulador llamó a consultas días atrás al presidente de la cooperativa Virgen de Palomares, José Manuel Sánchez, para intercambiar impresiones sobre el inicio de la comercialización del Fino ‘La E’ y otras consideraciones sobre las que ha recibido quejas por prestarse a confusión del consumidor. La cooperativa de Trebujena prefiere mantener su silencio para pronunciarse después de la sesión plenaria acerca de una decisión que, si bien es legítima, se mueve en arenas movedizas.

De un lado, en el envase destaca la marca del vino, acompañada del nombre de la bodega Argüeso, y sólo se hace mención en letra pequeña a que la cooperativa de Trebujena es la embotelladora, lo que dificulta al consumidor apreciar que se trata de un vino distinto –ahora es Fino y no Manzanilla– al que había en el mercado.

Por otra parte, las fuentes consultadas por este periódico aseguran que el nuevo Fino ‘La E’ se sigue comercializando en los establecimientos de cara al público en los dispositivos que la sanluqueña Argüeso –propiedad de Francisco Yuste– distribuyó por los puntos de venta, unos barriles con un grifo que cubren el ‘Bag in Box’ y en los que se mantiene el nombre protegido ‘Manzanilla’ junto al de la marca ‘La E’.

Cabe recordar, además, que el uso de los términos tradicionales protegidos –fino, amontillado...– corresponde en exclusividad para los vinos de la zona de crianza del jerez, no así para los de la zona de producción, caso de la cooperativa de Trebujena, pero también de las bodegas de Chiclana, a las que el Consejo autorizó de forma excepcional incorporar estos términos en sus etiquetas al tratar de productos de comercialización limitada y de marcado carácter local.

Es decir, los operadores del sector entendieron que los vinos de la zona de producción y los de Jerez propiamente dichos –los que se elaboran en la zona de crianza del Marco y se comercializan con el sello de la Denominación de Origen– podían compartir el uso de estos términos tradicionales al competir en mercados distintos.

Virgen de Palomares es una de las cooperativas interesadas en la ampliación de la zona de crianza, aspiración que contrasta con su decisión de prestarse a embotellar la ‘La E’ como Fino en ‘Bag in Box’, asunto que inquieta, y mucho, al resto de cooperativas, también a la de Chiclana. No en vano, la cooperativa y las bodegas chiclaneras son partidarias de mantenerse como zona de producción para poder vender Fino en ‘Bag in Box’, licencia que puede esfumarse si se aplica a rajatabla el reglamento para evitar males mayores en un asunto ya enrevesado y que sigue dando muchos quebraderos de cabeza al sector.