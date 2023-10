“Poco a poco vamos consolidando un proyecto bueno para la provincia”

El pasado 6 de octubre levantó el telón la III Bienal de Cádiz, Jerez y Los Puertos, un proyecto que abandera el empresario Mario González y que lucha por consolidarse en el calendario flamenco de la provincia.

Un total de dieciocho propuestas conforman la programación de una edición en la que “de alguna forma hemos terminado por consolidar el proyecto porque con respecto a la segunda edición se han mantenido siete de las ciudades participantes, incluso hemos añadido una más, Puerto Real”.

Así las cosas, además de Cádiz, Jerez y El Puerto, nombres que abanderan la denominación, localidades como Sanlúcar de Barrameda, Chiclana, San Fernando y Algeciras ofrecerán diferentes actos dentro de un calendario que se prolongará hasta el 25 de noviembre. “Hemos logrado crear una programación de más de un mes de duración y con muchas alternativas, pues en ella encontramos desde espectáculos a conferencias y también, de alguna manera, damos protagonismo a las nuevas generaciones, que necesitan espacios donde poder crecer”, explica.

A pesar de las dificultades con las que se ha encontrado para poner en pie esta nueva edición, Mario González reconoce que “en mi ADN está la constante superación, soy una persona inquieta que no se conforma con un no, y por eso he conseguido llevar a cabo proyectos como el Off Festival de Jerez, que llevamos ya más de una década y sin ayuda de nadie o el Festival de la Guitarra, también en Jerez”.

Dentro de la programación de esta III Bienal, destaca por encima de todo el homenaje que se le rendirá en Cádiz a Juan Villar, a la que se le ha dedicado esta edición. “Creo que será uno de los actos más importantes, primero por la persona a la que queremos rendir homenaje, un artista con una trayectoria y una discografía increíble, y luego también por el escenario en el que lo vamos a llevar a cabo, en el Palacio de Congresos de Cádiz”.

González no oculta además que Juan Villar “es un artista muy querido”, de hecho, tal y como él mismo reconoce, “en el cartel hay gente que no podrá estar, porque si no aquello iba a durar más que los antiguos festivales de verano. La verdad es que el mundo del flamenco se ha volcado con Juan Villar, que se merece este reconocimiento, y bueno, desde aquí quiero agradecer la predisposición de los que van a actuar, pero también de todos los que se han ofrecido pero que por circunstancias, no podrán estar. Es para estar orgullosos”.

En esta ambicioso proyecto cuenta este año con el respaldo “de los ocho ayuntamientos de las ciudades que he comentado antes”, si bien reconoce que “cada uno ha aportado lo que en su justa medida considera que puede, y en ese sentido, no me quejo, todo suma y sirve para que esta Bienal provincial siga tomando fuerza”.No obstante, agradece notablemente “el apoyo de Diputación, porque sin él hubiera sido imposible”, y también “de todas las instituciones que han puesto su grano de arena, desde la SGAE a las Cátedras de Flamencología de Cádiz y Jerez”.

A nivel de Jerez, el programa de esta Bienal contará con dos espacios, la Peña Flamenca La Lola y la Sala Compañía. En el primero actuará el 16 de noviembre la joven bailaora isleña Paula Sierra, mientras que el 19 del mismo mes hay preparada una conferencia sobre los 40 años del Concurso de Cante por Livianas que se celebra en Puerto Real, con recital de cante de Susana Romero y con la guitarra de Pablo Heredia. El programa en Jerez contará también con la presentación, en la Sala Compañía, del nuevo disco de Juan Diego Mateos, ‘Una promesa’, que será el 24 de noviembre.