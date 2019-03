Semana Santa idealizada con pinceles

La cartelería semanasantera nos depara cada Cuaresma grandes alegrías y, más que de vez en cuando, grandes lamentos. Es obvio que el ‘oficial’ sea no solo el más esperado, también el más criticado. El actual Consejo se ha inclinado por elegir a artistas o creativos sevillanos, tal vez para aprovechar una supuesta sinergia promocional con la ciudad del autor. Sería de género absurdo pensar que en Jerez no hay mejores o la misma nómina de artistas, algo que se ha demostrado sobradamente no ahora sino desde hace muchas décadas en este campo creativo.

Un ejemplo de ello es el recientemente presentado cartel editado por la Hermandad de la Cena. Se trata de una magnífica pintura del jerezano José Molina, artista de gran consideración en los círculos artísticos más exigentes. No se le puede negar a esta obra que tiene todo el sabor cofrade que precisa un cartel de Semana Santa en un estilo que merece una reflexión poniendo por delante el oficial, creado en Sevilla, con todos los ‘efectos’ que sus autores consideran suficientes como para difundir la semana mayor jerezana.

Lo visto hasta ahora en cartelería es bueno, tanto en los fotográficos como en los que se soportan en obras pictóricas. Sí se pone de manifiesto cómo han decaído en número en comparación con años precedentes. Tal vez los costes no compensen el efecto que persigue el patrocinador. Por citar otro ejemplo de calidad, Nuria Hurtado ha sacado adelante una buena obra para el cartel de la tertulia cofrade ‘Con la Venia’. Baja el número pero sube la calidad. No es mala cuenta siempre que luzca como merece el talento que hay por aquí.