La "casa" para mayores de Montealto en Jerez cumple 30 años

La Residencia de Mayores de Montealto Domus Vi ha puesto este viernes el broche a dos semanas de actividades con motivo del 30 aniversario del centro. "Cada año, por el mes de octubre, nuevas ilusiones e inquietudes aparecen por los rincones de esta residencia. Y este año nos hemos querido superar y lo hemos conseguido con grandes ideas para estos días, cuya resaca de felicidad perdura aún en trabajadores, familiares y residentes", apuntaba la directora del centro, Ángela Ortega. Lo hacía en un acto ante la alcaldesa, Mamen Sánchez; la teniente de alcaldesa Laura Álvarez; la delegada de Acción Social y Mayores, Carmen Collado; y el vicepresidente ciudadano del Consejo Local de las Personas Mayores, Antonio Carbajo.

El día a día en la residencia Montealto se desarrolla "con motivación, trabajo, cariño, vocación, empatía y esfuerzo. Días que se van convirtiendo en años y en experiencia", añadió Ortega.

La semana cultural de la Residencia de Mayores de Montealto Domus Vi ha contado con propuestas tan diversas como la exposición fotográfica ‘Pioneros del cuidado’, campeonatos de bolos y de dominó, merienda en familia, excursión al Zoo y a González Byass, y un concierto de la Banda Municipal de Música, entre otras actividades culturales.

Durante la visita a la residencia, la regidora se ha interesado por cómo sus usuarios han respondido a la recuperación de actividades lúdicas, tras el periodo de aislamiento marcado por la pandemia. En este sentido, la alcaldesa ha puesto en valor la importancia de que la atención y los servicios a las personas mayores se adapten a todos los retos que marca la Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores, línea de trabajo que el Ayuntamiento asume desde su II Plan Local de Atención a las Personas Mayores 2021-2024. Sánchez calificó esta residencia de "casa, hogar, para los mayores" y "vuestra otra familia", para los trabajadores.

De esta forma, Mamen Sánchez ha reiterado el compromiso municipal de seguir trabajando de la mano con el Consejo Local de las Personas Mayores, y de forma transversal, para que Jerez sea cada día una ciudad más cómoda, más accesible y más adaptada a las necesidades de las personas mayores.

La jornada de este viernes también quiso reconocer la trayectoria laboral de trabajadores de esta residencia, desde sus comienzos o los que cumplían sus 'bodas de plata' en el centro. "Desde el primer día que entré aquí, me he esforzado en seguir siempre una premisa: tratar a cada residente como me gustaría que tratasen a mi propia familia. Me he esforzado en llevar a cabo mi profesión añadiéndole un plus de cercanía y entrega, alegría y amabilidad, humanidad y empatía. En verme a mí en cada una de las familias que han acudido a nosotros para confiarnos su mayor tesoro: un padre, una madre, un hermano, hermana", aseguró una de las empleadas homenajeada.