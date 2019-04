Mamen Sánchez cesará al delegado de alcaldía de Las Pachecas, acusado de acoso sexual

Más información El PP exige el cese del delegado de alcaldía de Las Pachecas tras la denuncia por acoso

La Fiscalía ha solicitado cinco meses de prisión para el actual delegado del alcaldía de Las Pachecas, Alberto Garrido, por un presunto delito de acoso sexual. Los hechos se remontan al año 2017, cuando la víctima, una trabajadora contratada por el Ayuntamiento de Jerez dentro del programa de inclusión social de julio a septiembre, denuncia supuestamente un caso de acoso a través de whatsapps.

Según recoge el atestado que realizó la víctima, “el 28 julio le mandó un wassap diciéndole que la echaba de menos con emoticonos de besos” o escribéndole en casi todos sus mensajes la palabra “guapa”.

En el atestado se hace también referencia a que “todos los días el denunciado le tocaba el pelo, con cualquier excusa, apartándolo y poniéndoselo en la espalda. Con cualquier excusa también le tocaba la camiseta o le tocaba la cara con la excusa de tener corrido el maquillaje”.

La declaración de la víctima recoge además que, pese a haber sido contratada para llevar a cabo tareas de jardinería y limpieza en la barriada rural de Las Pachecas, era retenida en el despacho. En este sentido y al ser pregunta si sabía el porqué de esta decisión, en el atestado se lee que “el motivo que esgrimió el denunciado fue que no iba a permitir que estuviese bajo el sol y que los vecinos, que eran del PP, estarían mandándole a trabajar constantemente y eso él no lo permitiría”.

Otro dato a tener en cuenta en el atestado se centra en el horario de trabajo, un presunto “cortejo” al que alude la víctima. “A ella le dejaba llegar más tarde que el horario establecido, creyendo que esto también era parte del ‘cortejo’ que permanentemente tenía con la dicente”.

Por último, la mujer manifiesta que pese a denunciar esta situación en el servicio médico del Ayuntamiento y poner en conocimiento del asunto en Recursos Humanos, nadie actuó en relación a ello. Con todo, la acusación ha solicitado una pena de dos años de cárcel.

A última hora de la tarde, la alcaldesa de la ciudad, Mamen Sánchez reconoció a Diario de Jerez que el delegado de alcaldía de Las Pachecas, al que no pudo localizar durante toda la tarde, “será cesado mañana y se le está tramitando la baja como militante del PSOE, para que pueda realizar el trámite judicial sin implicar al partido ni a la institución”.

Este periódico intentó ayer ponerse en contacto con Alberto Garrido sin que el delegado de alcaldía accediese a ello. En las únicas declaraciones, realizadas a Canal Sur Radio, que adelantó la noticia, señaló que “yo a esa mujer no la he acosado de nunguna manera, lo que pasa es que no se presentaba al trabajo y yo le di confianza desde el primer momento. Yo tengo la costumbre de decir buenos días guapa, pero nada más”.