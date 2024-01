Estos son los conciertos de Tío Pepe Festival que empiezan a agotarse

Aunque en esta tierra para comprar entradas somos muy de 'última hora', cuando está en juego quedarse sin ver a tu artista favorito, ahí mejor no arriesgar. La programación de la próxima edición de 'Veranea en la Bodega' de González Byass, que incluye los ciclos Tío Pepe Festival, Tío Pepe Comedy, Solera y Compás y Cena de las Estrellas, empieza a agotar el papel de algunos de los artistas invitados.

Tal es el caso de Raphael. El cantante volverá a Tío Pepe Festival de Jerez el próximo verano, tal como informó en su día la empresa Tickentradas.com que se encarga de la venta de las entradas. Tras suspender el verano pasado el segundo de los conciertos que tenía previsto en la ciudad, debido a problemas de salud, el artista regresará a Jerez para saldar su 'deuda' con sus fieles seguidores. El concierto será el 17 de julio, entradas que ya empiezan a agotarse, como en plateas, tribunas, palcos y movilidad reducida. Aún quedan disponibles en el resto de ubicaciones de Las Copas.

La cantante y actriz malagueña Ana Mena, considerada como una de las grandes promesas del pop urbano español, actuará en las bodegas Las Copas de González Byass, el 12 de julio. Lleva agotadas las entradas de palcos completos y movilidad reducida, quedando disponibles en tribunas y pista.

También es el caso de Miguel Poveda, que visitará Las Copas el próximo 19 de julio. Ha agotado entradas deluxe, platino, palcos completos y movilidad reducida. Aún quedan disponibles para el resto de ubicaciones, como plateas, tribunas y entradas premium.

El 20 de julio, las bodegas de González Byass se llenarán de los acordes de una de las bandas británicas de rock más importantes de la historia de la música con al concierto tributo God Save The Queen. Para esta cita ya están agotados los palcos completos.

Comenzando el mes de agosto, concretamente el día 1, llegará el turno de los zaragozanos Eva Amaral y Juan Aguirre, Amaral, que ya han vendido todas las entradas deluxe y palcos completos.

Un día después, el 2 de agosto, India Martínez actuará en Las Copas con 'Vuestro Mundo', un espectáculo en el que lleva al máximo su directo como solo ella sabe hacerlo. Ritmos muy latinos como la bachata y la rumba estarán representados dentro de su repertorio más baladista y popero. Lleva agotadas entradas deluxe, palcos completos y las de movilidad reducida. Para el resto de las zonas aún quedan entradas.

A este cartel de artistas se suman 'Take That', Gilberto Santa Rosa, La Oreja de Van Gogh, Antonio José, el tributo ‘Arrival From Sweden, The Music of ABBA’, Santiago Auserón, Nil Moliner y Los Secretos. La programación se completa con los ciclos ‘Solera y Compás’, con artistas como María Terremoto y Rancapino Chico o Israel Fernández junto a Diego del Morao, y el toque de humor de ‘Tío Pepe Comedy’ con Flo, Mota y Segura. Para todos ellos sigue habiendo entradas disponibles.