Un conductor de autobús de la línea 9 obliga a bajarse a un menor por tener la tarjeta averiada

El pasado viernes 21 de septiembre a las 6.50 horas, en la parada de autobús próxima a Upace y a la Piscina Municipal Manuel Mestre (Zona Sur), un conductor de autobús de la línea 9 obligó a bajarse a un menor de 12 años por tener la tarjeta averiada, siendo aún de noche.

Por fortuna, Manuel, uno de los pasajeros que allí se encontraban, pagó el viaje al joven para que pudiese subir al vehículo e ir al instituto donde se dirigía. Según declara a este medio, el chófer conocía perfectamente de quién se trataba el niño, ya que siempre se montaba a la misma hora cada día, al igual que el resto de pasajeros que utilizan esta línea a primera hora de la mañana. "Yo cojo el autobús todos los días a esta hora y siempre vamos los mismos. No es normal que sabiendo que se monta todos los días para ir al colegio sea capaz de dejarlo fuera", apunta.

Manuel, junto al resto de ocupantes del vehículo en ese momento, no dudaron en "echarse encima" del conductor y decirle que "era un sinvergüenza por hacer algo así". Además, este pasajero ha ido más allá y ha denunciado el caso en sus redes sociales, lo que ha generado una gran expectación entre los usuarios de las mismas.

Ante la posibilidad de un comportamiento incorrecto o sancionable por parte de uno de sus empleados, Servicio de Autobuses Urbanos de Jerez se ha puesto en contacto con Manuel. Éste servicio ha pedido a este pasajero que acuda a cualquiera de sus oficinas de atención al usuario "para interponer la correspondiente reclamación autenticada con su puño y letra, aportándonos todo lo que considere relevante sobre la misma, incluyendo la confirmación de lo mencionado hasta ahora".

Manuel ha confirmado a este medio que acudirá a las oficinas a denunciar lo sucedido, tan pronto como le sea posible. "Tienen que hacer algo, por lo menos que lo cambien de ruta o algo. No es normal que deje en la calle a un niño. Si me llega a pasar a mi me quedo montado", expone.