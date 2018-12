El contrato de limpieza pública tiene que volver a salir a concurso

El gobierno local se ha visto obligado a tener que volver a sacar a concurso el nuevo contrato de la limpieza pública. Una anomalía producida durante la fase de valoración de las ofertas presentadas al procedimiento de adjudicación que se inició a finales de octubre ha motivado que se haya optado por declarar su desistimiento e iniciar uno nuevo.

A pesar de este revés, el ejecutivo confía en adjudicar el servicio a finales de febrero para que la empresa ganadora pueda comenzar a trabajar el 1 de abril, fecha en la que concluye el contrato vigente con Urbaser, la firma que tiene actualmente esta concesión administrativa.

El gobierno local pretendía aprobar el próximo miércoles el proceso de adjudicación. Para ello, en la mañana del viernes se celebró la mesa de contratación correspondiente donde se valoraron las ofertas presentadas por dos empresas. En ella, según explicó el delegado de Sostenibilidad, José Antonio Díaz, se informó que una de las propuestas era descartada porque no había entregado toda la documentación requerida. Acto seguido, se procedió a informar favorablemente de la otra oferta para que el ejecutivo la adjudicase en una junta de gobierno local que iba a celebrarse el próximo miércoles.

Sin embargo, horas más tarde, la empresa que había quedado descartada se puso en contacto con los servicios técnicos para mostrar que sí había presentado la documentación correspondiente, aunque reconoció que no en el formato solicitado. "Es un expediente con más de 2.400 folios donde el índice no coincidía con los apartados", explicó Díaz. Tras las comprobaciones realizadas, se vio que sí estaban los datos requeridos pero no en el orden fijado en el pliego de condiciones.

Por tanto, y ante el temor de que algunas de las ofertantes pudiera presentar un recurso de nulidad, se optó por desestimar el procedimiento e iniciar uno nuevo. Precisamente mañana lunes comienzan a contar los 30 días de plazo para la presentación de ofertas.

Al proceso de adjudicación habían optado dos empresas que aspiraban a gestionar el contrato más importante del Ayuntamiento, la limpieza viaria y la recogida de residuos, durante los próximos 9 años por 23,5 millones de euros anuales —una cuantía que se incrementará año a año en función de algunos parámetros—. A cambio, la futura concesionaria tiene que comprometerse a contratar a 68 operarios más e invertir 13,4 millones en nueva maquinaria y contenedores.

José Antonio Díaz que se ha podido "reaccionar rápido" por lo que confía en poder adjudicar el procedimiento antes de finales de febrero. "Hemos respondido políticamente con rapidez para evitar posibles nulidades futuras", sentenció.