Sin noticias del 'desembarco' de la Junta en el Circuito de Jerez

El gobierno municipal asegura que, a día de hoy, no ha habido ningún tipo de avance para que la Junta de Andalucía se haga con el control del Circuito de Velocidad. Según lo apuntado por la alcaldesa, Mamen Sánchez, la última reunión se produjo en “diciembre” y, desde entonces, no ha habido más comunicación al respecto salvo varias cartas remitidas por el Ayuntamiento que no han sido contestadas por el gobierno autonómico.

En los últimos meses, el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, ha expresado el interés de la administración autonómica de ampliar su participación en Cirjesa, la empresa pública propietaria del equipamiento deportivo, y, con ello, tomar el control de la sociedad.

A día de hoy, el ente autonómico, a través de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (Soprea) cuenta con algo más del 30% del capital social de la mercantil, aunque no participa en su gestión. De hecho, ni siquiera tiene representación en su consejo de administración. No obstante, la Junta, a través de la Consejería de Turismo, patrocina buena parte de la principal competición que alberga el Circuito, el Gran Premio de España de Motociclismo, una prueba que tendrá un coste de 19,4 millones, según el vigente contrato.

A preguntas de este medio durante una comparecencia para presentar unas subvenciones solicitadas para el Circuito de Velocidad, la alcaldesa jerezana aseguró que apenas ha habido contactos desde la reunión celebrada a finales del pasado año con el vicepresidente autonómico. Al respecto, dijo: “Se le mandó tres cartas al vicepresidente de la Junta y no se nos ha contestado; por ahora no hemos tenido respuesta”.

El plan inicial de la Junta era realizar una importante inyección de liquidez al Circuito, un importe que serviría para acometer una serie de mejoras necesarias en el trazado. Entre ellas se encuentra el rediseño de algunas curvas para adaptarlas a las necesidades de algunas competiciones deportivas de alto nivel (caso de la Fórmula 1) o la mejora de graderíos y zonas de boxes. Sin embargo, todo apunta a que cualquier movimiento que se realice en este sentido deberá ser decidido por el próximo ejecutivo andaluz que salga de las elecciones autonómicas del próximo 19 de junio.

La regidora volvió a insistir en el impacto económico que supone las instalaciones de la Carretera de Arcos no solo para Jerez sino “para la provincia y Andalucía”. “Eso hay que agradecérselo a los jerezanos que son quienes mantenemos este circuito”, aseveró. Por ello, apuntó que seguirán buscando fondos para acometer mejoras en este equipamiento deportivo para que “siga siendo el gran circuito que es”.