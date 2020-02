El coronavirus ya provoca 50 cancelaciones de cursillistas en el Festival de Jerez

Todos los cambios que ha provocado en el Festival de Jerez el inesperado coronavirus apenas tendrán incidencia en las cifras del más destacado evento del baile flamenco a nivel nacional. “Nos apena que estos cursillistas no puedan asistir, pero el 100% de asistencia a los cursillos está más que garantizado pues hay una lista de espera ansiosa por acceder a los mismos”.

Es especialmente reseñable que desde el Teatro Villamarta no sólo se están cancelando las asistencias a los cursillos, “sino que además estamos facilitando a quienes así lo deseen canjear el cursillo del Festival 2020 por el del próximo año”.

Setan de Clerck: “No tendrá impacto ninguno en el sector hotelero”

El presidente de la Asociación de Hoteles de la patronal hostelera Horeca, Stefan de Clerck, aseguró ayer Diario de Jerez que el impacto de la crisis del coronavirus de China en la planta hotelera de la provincia será nula. “Debemos tener en cuenta que el turismo chino no es ni siquiera testimonial en la provincia. Se trata de un turismo que suele recalar sobre todo en las grandes ciudades”. Según apunta De Clerck, “por el momento no se ha notado y, es más, no se va a notar absolutamente nada”. El empresario, eso sí, reconoce que el impacto de un evento como el Festival de Jerez en plena temporada baja “es muy de agradecer, como otros actos tan destacados en este mes como la concentración de moteros de Rota o el Carnaval”.