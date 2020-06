La demanda de sangre en los hospitales está ya casi a los niveles habituales

Con la desescalada de los centros sanitarios y la recuperación progresiva de la actividad quirúrgica habitual en los hospitales, la demanda de sangre está creciendo a un ritmo que el Centro Regional de Transfusión, Tejidos y Células de la provincia, con sede en el hospital de Jerez, intenta responder pero con muchas dificultades. Las donaciones, según explica Miguel Ángel Barbero, responsable de promoción y donación del Centro, que abastece a los hospitales de toda la provincia, están lejos de realizarse aún con la normalidad anterior a la pandemia.

Desde mediados de mayo se han vuelto a recuperar las tres colectas diarias, reducidas a dos en los momentos más duros de la crisis sanitaria por el coronavirus. "Pero es que los quirófanos están ya casi al 100% y están demandando prácticamente tanta sangre como siempre, más del 80% de lo que era normal antes". Sin embargo, el Centro no puede realizar las convocatorias de donación que se hacían con anterioridad ni mucho menos llamamientos masivos a la donación.

La nueva realidad con el Covid-19 obliga a evitar aglomeraciones, a tomar una serie de medidas de precaución y seguridad que limitan la cantidad de donantes que se pueden atender tanto en los puntos fijos de donación como en las colectas. De hecho, el autobús de la donación de sangre ha dejado de utilizarse por la imposibilidad de respetar en un espacio tan reducido las distancias. "Tenemos que ir todavía con cuentagotas y es complicado abastecer normalmente a los hospitales sin haber la misma normalidad en la calle".

El único aspecto positivo es que durante estos meses en los que bajó la actividad quirúrgica y las necesidades de sangre, los centros de transfusión, aun con el correspondiente descenso también de las donaciones, han conseguido hacerse con un colchón, unas reservas de sangre que estaban esta semana en alrededor de doce días en toda Andalucía. Es un stock superior al que se ha podido contar en una situación normal, pero está descendiendo desde que se incrementaron las operaciones. Las donaciones actuales diarias, según afirma Barbero, no cubren la demanda que ya se está produciendo y no queda más remedio que tirar del stock. "El colchón ese nos ha venido muy bien para tener un margen de respuesta ante un aumento acelerado de la demanda, porque ahora mismo nuestra respuesta sería más lenta".

En la actualidad, prácticamente ningún día el Centro Regional consigue la cantidad de sangre que piden los hospitales. "El lunes pasado concretamente nos demandaron 220 bolsas de sangre y conseguimos 172 donaciones, que no está nada mal, pero es que ya se están distribuyendo casi 800 bolsas de sangre todas las semanas a los hospitales de la provincia, que es casi el ritmo normal anterior a la pandemia".

A modo de comparación, en la última semana de marzo, en los momentos más difíciles de la crisis sanitaria, sólo se demandó de los hospitales 433 bolsas de sangre, poco más de la mitad de lo habitual. No obstante, fue también cuando la donación se hizo más dificultosa. Barbero recuerda que cuando se daba cita a los donantes "todo el mundo nos preguntaba lo mismo, si le podía parar la Policía, si se podía contagiar, y encima al principio no teníamos mascarillas para dar a todos los donantes, aunque luego ya sí nos llegaron".

Pese a todo, afortunadamente durante estos meses pasados no se ha producido ningún desabastecimiento de sangre, un hecho que Barbero agradece en primer lugar a los donantes que salían a la calle exponiéndose al contagio y recalca también el trabajo del personal del Centro, por las condiciones en que se ha atendido y se sigue atiendo a las donantes, con un esfuerzo añadido, además, para la programación de las colectas. "No podíamos a ir todos los sitios. Había lugares que teníamos autorización pero eran muy pequeños, otros sitios que no nos han permitido por miedo de los propietarios de los locales. Hay viajes que todavía no podemos hacer, como a Ceuta, donde hacíamos colectas cada dos meses. Las limitaciones logísticas y de espacios han sido muy grandes".

La colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad también ha sido fundamental, tanto de Policía Nacional, como Guardia Civil o Policías Locales de los municipios donde se realizaban las colectas. "Nosotros les informábamos de donde íbamos a estar y los horarios para que los donantes no tuvieran problema cuando iban a donar". Y también agradece la colaboración de entidades publicas y privadas que desinteresadamente han cedido locales.

Día Mundial del Donante de Sangre

Esta semana, el Centro Regional hubiera aprovechado el Día Mundial del Donante de Sangre, que se celebra este domingo, para realizar una macrocolecta, algo totalmente inviable este año. "Ni tenemos un sitio adecuado, ni está la situación para esto. Haremos dos colectas, digamos discretas, porque no queremos ninguna aglomeración".

Por este motivo, Barbero insiste en que las dificultades van a continuar aún durante mucho tiempo, con el handicap de unas necesidades de sangre en aumento. "Hay mucha cirugía que se pudo retrasar y ahora habrá que recuperar, vamos a volver a una actividad quirúrgica a lo mejor de un 120% de la que había. Vamos a necesitar de la colaboración de los donantes habituales y de aquellos que quieran incorporarse. Momentos como éste son los mejores para que si alguien estaba dudando dé el paso y se haga donante", subraya.