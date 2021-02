El comité de empresa del Ayuntamiento de Jerez está ultimando una denuncia penal contra el gobierno local al considerar que está vulnerando los derechos fundamentales de los representantes sindicales al no aportarle información vinculada a los expedientes abiertos a dos trabajadores municipales. El anuncio fue realizado durante una comparecencia pública realizada este martes por el pleno del comité (donde están los sindicatos CGT, CSIF, ATMJ, CCOO y UGT) en la mañana de este martes en la Fundación Caballero Bonald donde volvió a cargar contra la gestión municipal en materia de personal.

La demanda es una respuesta sindical a la denuncia presentada semanas atrás en los juzgados jerezanos por el gobierno municipal contra dos trabajadores municipales a los que acusa de haber accedido de manera fraudulenta durante los últimos años a numerosos expedientes municipales. El presidente del comité, Ismael García, señaló que se está ultimando el escrito que se presentará donde se reclamará que se investigue judicialmente la falta de información a los representantes sindicales por parte del equipo de gobierno en los expedientes abiertos a los dos empleados. “Si ellos van por lo penal, nosotros también vamos por lo penal”, sentenció.

El representante del comité no ahorró en calificativos contra el ejecutivo. Así, les acusó de “persecución sindical”, de “opresión”, “tiranía”, “mezquindad” y de “hostigamiento laboral”. Así, aseguró que el gobierno de Mamen Sánchez le ha abierto expediente disciplinario o ha tenido “movilizaciones forzosas” en torno a un “43% del comité”. García dijo al respecto: “ Lo que tratan es que no fiscalicemos al gobierno local ni defendamos a los trabajadores, pero no lo van a conseguir”.

Ahora bien, el dirigente sindical consideró que es “especialmente grave” la denuncia penal interpuesta contra dos empleados municipales, una de ellas representante del CSIF en el órgano social del Ayuntamiento. “Nuestra compañera ha sufrido tres traslados forzosos, un expediente disciplinario y, para rematar, le abren un procedimiento penal, algo que es la primera vez que ocurre y que lo hace el propio Ayuntamiento”, advirtió.

En este caso, Ismael García volvió a negar que hubiera habido un acceso fraudulento a los expedientes ya que es “una trabajadora de Urbanismo que accedió a expedientes de Urbanismo”. Además, incidió en que es una "práctica habitual" entre los empleados el 'préstamo' de claves para "no paralizar la actividad en el Ayuntamiento cuando alguien se va de vacaciones".

Asimismo, consideró que es “muy difícil de demostrar” que estas consultas hayan sido “para beneficiarse a ella o a un tercero”, aunque mostró su temor de que "se fabriquen pruebas, como ha ocurrido en el Ayuntamiento en otras ocasiones". Tras esto, anunció la demanda que tiene previsto presentar próximamente el comité por vulneración de los derechos fundamentales de la representación sindical ya que han solicitado acceder al expediente en cuatro ocasiones “sin que se nos haya contestado”.

El presidente del comité del Ayuntamiento aseguró que este continuo “ataque” a los representantes sindicales, del que responsabilizó a la alcaldesa, Mamen Sánchez, y a la delegada de Economía, Laura Álvarez, se está produciendo tanto en el Ayuntamiento como en las empresas y fundaciones municipales. “El gobierno nos ataca porque hacemos bien nuestro trabajo, que no es otro de protegerlo de un gobierno que lo está amenazando constantemente”, dijo.

El comité anunció que continuará con las movilizaciones y actos de protesta mientras no se les permita acceder a los expedientes y se mantenga la denuncia en el Juzgado, aunque por el momento no tenga concretadas las siguientes acciones. Días atrás, se decidió suspender las concentraciones que algunos jueves se realizaron frente al Ayuntamiento ya que así lo vieron conveniente debido al incremento de la incidencia de la pandemia en la ciudad durante el pasado mes de enero.