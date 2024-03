Nuevas siembras artísticas

Ya hemos dicho que la sala multiusos Espacio Abierto, galería, sitio magnífico para conversar tranquilamente tomando café, lugar idóneo para presentación de libros -no nos olvidemos que Lucía Franco también dirige la editorial Prima Luce Natus-; incluso para reuniones y ponencias, algunas tan curiosas como las que protagonizan los amantes del cosmos– hace poco asistí allí a una charla sobre ello y pude comprobar la gran cantidad de aficionados que existe a mirar las estrellas-, interesa sobremanera porque es espacio muy adecuado para que los artistas nuevos puedan presentar sus obras. No existe, desgraciadamente, mucha infraestructura expositiva para los que en esto comienzan y tengan algo que decir en este universo de manifiestas complejidades. Siempre lo he mantenido y cada vez que tengo oportunidad lo hago extensible a mis lectores. Son salas necesarias a las que se les ha de dar apoyo en todo momento.

Ana Moreno es autora de nueva hornada -por lo menos, para este que esto les escribe era desconocida-. Está adscrita a ese creciente interés que, en estos momentos, existe en torno a la acuarela; modalidad pictórica que, a pesar de su complejidad, tiene en Jerez muchos adeptos y, también, muy buenos hacedores – María Luisa Pemán, Pilar Estrade, Roberto Barba, Beatriz Cañete , por citar sólo algunos-.

Su trabajo, creo, que es más de experimentación, de búsqueda, de asumir riesgos para encontrar caminos que, me imagino y creo que no me voy a equivocar, desembocarán en experiencias nuevas en las que, lo de ahora, sólo quedarán en meros recuerdos, más o menos satisfactorios, de una ruta que fue iniciática en una carrera con otras perspectivas y otros derroteros. Lo argumento porque en su obra atisbo gestos por encontrar realidades que posibilitarán nuevos desarrollos y desenlaces.

Lo que se presenta en la calle Alvar López tiene varias lecturas. Por un lado observamos a una autora con claros deseos de afrontar una determinada posición artística, que busca acceder a situaciones convincentes -para ella y para quienes contemplan su obra-; manifiesta una indudable pasión creativa – y eso es muy bueno -; intención por posicionar aspectos de un paisaje urbano que se mezcla con una naturaleza que envuelve el modelo representado. Me parece acertada la mínima línea pictórica que ilustra; no se deja llevar por los excesos pastosos de pigmentación dura y abre los horizontes para que los monumentos descritos manifiesten toda su magnitud ilustrativa.

También encontramos un deseo porque las formas representadas dejen claro su potencial descriptivo. Abandona el gesto expresivo para centrarse más en la línea conformante que explicita el modelo. Esto no es, ni mucho menos, un error que desmerezca pero sí disminuye la potencia plástica y formal. Algo que se ve superado en las piezas protagonizadas por racimos de uvas. En ellas la autora se nos aparece con mucha mayor decisión, con más soltura expresiva, abriendo las perspectivas de una representación que se nos antoja más pasional y de mayor enjundia creativa.

La muestra de Ana Moreno en Espacio Abierto es una comparecencia iniciática, el arriesgado comienzo que sirve para lanzarse, con valentía, a la lucha artística. Todo esto es tremendamente positivo en una profesión absolutamente difícil; con muchos buitres esperando caer sobre presas que están indefensas. De ellos, de los buitres artísticos e irredentos, hay que huir; sobre todo, de aquellos que últimamente han aparecido en la escena artística y que, sin ser absolutamente nada, de buenas a primeras, pontifican y manifiestan planteamientos absurdos que a nada conducen, poco convencen, creyéndose artistas inesperados e improvisados sólo por captar imágenes con una burda camarita o un móvil último modelo que luego hacen suyas intentando crear episodios artísticos que no se creen ni ellos.

A Ana Moreno sólo le debe valer seguir dando suelta a su pasión creativa y siendo feliz en una pintura en la que debe creer. El trabajo convencido es el reconstituyente para todo.

De nuevo agradecer a Luci Franco que abra su sala a todos aquellos que tengan algo que decir. Esa siembra dará frutos impagables.