El gobierno de Jerez nombra a dos nuevos cargos de confianza en sustitución de Tomás Sampalo

El gobierno local, presidido por María José García-Pelayo, cuenta con dos nuevos cargos de confianza desde mediados del pasado mes de septiembre. Los nuevos asesores son josé Manuel Mena Ruiz, que hasta hace unas semanas fue entrenador del Jerez Industrial, y Ana María Sabido Galera, conocida atleta local que formó parte de las listas del PP en la candidatura para las elecciones municipales de 2023.

Ambos ocuparán el puesto que dejó Tomás Sampalo tras ser elegido delegado de Deportes y Salud tras la designación de José Ángel Aparicio como nuevo delegado territorial de Educación de la Junta de Andalucía, que conllevó una reestructuración de concejalías dentro del gobierno local.

Tal y como se estableció a principios de este mandato, el gobierno municipal tiene potestad para nombrar a ocho asesores (de los que uno debe ser un director de comunicación). Con la entrada de Sampalo en el ejecutivo, quedaba una plaza, pero el equipo de gobierno ha decidido que este puesto sea ocupado por dos personas al establecer una dedicación efectiva del 50% de la jornada laboral, una posibilidad que se contempla en este tipo de desginaciones. La retribución es también del 50% del salario asignado para un asesor (unos 44.000 euros aproximadamente con una dedicación del 100%).

De este modo, a día de hoy, los otros asesores que tiene el ejecutivo municipal son Carlos Alarcón Sánchez, José Antonio Vázquez Laboisse, Rafael Mantaras Durán, Manuel Moure Sánchez con dedicación parcial del 50%), Dolores Vallespí Aubá, Cristobal Ortega Muñoz, Leopoldo Fernández Vargas Machuca y Juan Alvarado Garrido - Asesor del Gobierno Municipal (también con dedicación parcial del 50%).

Los nombramientos de Mena y Sabido tienen efecto desde mediados del pasado mes de septiembre.