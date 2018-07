El gran reto del Club Nazaret

Manuel García Perdigones afronta su segunda legislatura al frente de la directiva del Club Nazaret. Tras concluir sus primeros cuatro años de mandato, el jerezano revalidó cargo hace unos meses y ahora, junto al resto de componentes de su equipo de trabajo, ya prepara los nuevos retos a conseguir en este periodo de tiempo.

Después de acumular ocho años como vocal en distintas directivas anteriores, García Perdigones decidió presentarse en 2014 "con la candidatura que preparamos". A lo largo de los últimos cuatro ejercicios "hemos tenido que luchar sobre todo con la crisis, que nos ha cogido de pleno, y bueno, ha sido un tiempo de muchas bajas y de recursos económicos limitados. Afortunadamente, hemos podido sacarlo adelante gracias al trabajo de los compañeros de junta, que ha sido excelente, pero claro, necesitábamos culminar lo que habíamos empezado, por eso decidí continuar cuatro años más".

Para este nuevo mandato, en el que se han modificado los estatutos de tal forma que la directiva pasa ahora de 22 a 16 personas (presidente, los dos vicepresidentes, secretario, tesorero y el resto vocales), el presidente reconoce que la labor de su equipo "como ocurrió en la anterior, es fundamental. Este es un cargo altruista y tú aportas tu tiempo libre para poder hacer el trabajo. Yo afortunadamente dispongo de tiempo, pero la labor de mis compañeros es decisiva y creo que todo lo que hacen es para quitarse el sombrero porque a veces no sólo aportan ideas, sino también trabajo y material propio".

Los objetivos marcados para los próximos cuatro años son importantes y en palabras del presidente de esta entidad, con más de 50 años de vida en Jerez, "son fundamentales para que el club retome vida de nuevo".

Entre la larga lista de retos que se marca la nueva junta directiva que encabeza Manolo García Perdigones está la renovación de las pistas de tenis. "Ahora mismo tenemos cinco pistas y les hace falta ya una renovación. La idea es que la obra sirva para hacer una pista más, y contar con seis, y con la superficie de última generación".

Otro de los objetivos subrayados en rojo es la creación de una piscina cubierta, "que sería nuestro proyecto estrella", explica. "Estamos poniendo mucho empeño en este aspecto porque entendemos que es muy necesario. Queremos que sea de tres vasos, y eso le daría un plus tremendo al Club Nazaret".

Además,"también queremos techar las pistas de pádel y de baloncesto, porque hemos tenido un invierno duro, para que no se deje de hacer actividad". Precisamente, esta es uno de los puntos a seguir en la nueva legislatura, es decir, crecer en número de asistentes durante el invierno. "En invierno no dejamos de hacer actividades pero no llegamos a los números del verano, por eso con todas estas obras lo que queremos es equiparar esos números, es decir, que en invierno también haya actividad, y que por ejemplo la entrada normal en un invierno sea entre las 2.500 o 3.000 familias", asegura.

El proyecto de remodelación comprende además, la ampliación de la bolsa de aparcamiento "porque afortunadamente cada día se están haciendo nuevos socios y ya el párking se nos queda pequeñito", y también la recuperación de uno de los emblemas antaño del club, sus campos de fútbol. "Sabemos que el fútbol, por la Caja de Ahorros y por los trofeos que aquí se jugaban, ha sido siempre una pieza importante en el club, y bueno, por eso ahora queremos convertir el campo de fútbol once en un campo de césped artificial, con dos pequeñitos de fútbol siete, e incluso la primera pista que era de fútbol sala queremos ponerla también de césped artificial".

Ya por último se barajan hacer "más salones y salas para juegos de bolas para los críos".

No obstante, para culminar todas estas mejoras se pretende "reforzar nuestras escuelas deportivas, en primer lugar mejorando y potenciando las que ya tenemos, y crear nuestra propia escuela de fútbol y de natación".

A juicio de Manolo Perdigones, "lo que le da vida a un club son las escuelas deportivas, independientemente de que luego el socio mayor tenga sus instalaciones, sus salas de juego o salas de reuniones y demás, y en eso queremos poner gran parte de nuestro esfuerzo, sobre todo porque en las que tenemos, hay un equipo fantástico en cuanto a deportistas y profesores".

Tras cincuenta años de historia, García Perdigones mantiene que "el Club es una referencia en Jerez, aunque también lo es fuera, tanto de la provincia como de Andalucía". De hecho, la entidad pertenece a la asociación de clubes de España, Acedyr, donde hay unos 50 de las mismas características que el nuestro, y que permite a sus socios poder acceder a los clubes que integran este colectivo.