“Es muy gratificante trabajar por las cofradías”

¿De qué jornada de la Semana Santa es usted Delegada de Día?

De la jornada del Jueves Santo.

¿Qué mensajes desea transmitir, en su calidad de consejera, a las cofradías que hoy realizan estación de penitencia?

Lo primero y más importante es que es el día del Amor Fraterno, y es necesario que exista fraternidad, compañerismo, así como respeto al asunto de los horarios, que sepan las cofradías respetarse y comprender las distintas situaciones anómalas que puedan suceder a otras cofradías. Por último, que disfruten de sus cofradías y den testimonio público de fe cómo los jerezanos se merecen.

¿Y a los ciudadanos que saldrán a las calles a ver cofradías?

Que respeten a las cofradías a su paso por las calles Jerez, así como que sepan empaparse de la idiosincrasia de cada una de las cofradías del día, que sepan estar cuando es una cofradía de negro, así como que disfruten de la algarabía de las cofradías de capa y, por último, que abran su corazón a Cristo y María.

¿La Semana Santa de Jerez debe ser declarada de Interés Turístico Internacional?

Por supuesto, porque es una Semana Santa muy completa, con grandes piezas de orfebrería y bordados, así como de imaginería sacra. Las Hermandades ponen en la calle un gran patrimonio artístico, el cual está a la altura de pocas ciudades a nivel nacional. Así como también el patrimonio humano, defendiendo por ello una de nuestras “puntas de lanza” que es la saeta jerezana.

¿Quién le ha enseñado mucho sobre cofradías?

Quien me ha enseñado todo desde pequeña es mi padre. Recuerdo esas cuaresmas en casa, donde mi padre cogía un libro de Semana Santa y me preguntaba por los escudos de cada Hermandad, y yo tenía que decir a qué Hermandad correspondía. Él me ha llevado a mi Hermandad de El Cristo desde muy pequeña a enseñarme lo que es un quinario, un Vía Crucis, un besamanos, a vivir la vida de Hermandad junto a los hermanos, etc. También mi padre, como fotógrafo cofrade, me ha inculcado ese amor por las cofradías a través de la fotografía, y, sobre todo, por los detalles cofrades.

¿Qué supone para usted el santo hábito nazareno?

Para mí, al hábito nazareno hay que tenerle el respeto que se merece, pues tiene un significado muy especial. Es mi momento de aislarme del exterior durante la estación de penitencia; es un tiempo privilegiado de estar ocupada solamente en Dios, pues invita a la reflexión y al arrepentimiento.

También creo que es un acto de devoción y fe, que nos permite dar testimonio público de nuestra fe, evangelizar y acompañar a Cristo en su pasión, muerte y resurrección.

¿En qué deben mejorar las hermandades?

No creo que las hermandades deban mejorar, pues han demostrado su capacidad de adaptación a lo largo de los siglos frente a diversos cambios y situaciones. Son los miembros de las hermandades quienes deben prestar especial atención a sus acciones y comportamientos.

¿Qué tiene de grato y a su vez de ingrato trabajar en un Consejo de la Unión de Hermandades?

Trabajar en el Consejo me ofrece oportunidades para el desarrollo personal y cristiano, al estar en contacto directo con las prácticas y valores cristianos a través de las Hermandades y Cofradías de Jerez. Me ha supuesto conocer el gran legado patrimonial, cultural y religioso que tenemos en las diferentes Hermandades de Jerez. También es muy gratificante trabajar por las Hermandades de Jerez, colaborando con las mismas y organizando diferentes actividades que fomentan la fe y la unidad. A pesar de todo lo grato que me resulta trabajar con las Hermandades de Jerez, también tiene una parte ingrata, ya que hay mucho trabajo detrás, muchas horas organizando y planificando el año, planes a los que no se puede acudir por estar en la sede del Consejo trabajando, etc. Pero a pesar de ello, me gusta trabajar por y para las Hermandades de Jerez, siempre junto al resto de consejeros en equipo.

¿Qué destacaría del Pregón de Lala Prieto?

Me gusta mucho que haya sido un Pregón muy claro y con un mensaje honesto, con una métrica perfecta y lleno de personalidad. También destaco el repaso por las cofradías a través de la tierra, vinculando las calles y barrios con los vinos de Jerez, con las soleras y criaderas, con las bodegas y viñas.

¿Qué aportará la procesión Magna a la ciudad de Jerez y a sus hermandades?

Va a aportar mucho y bueno, va a ser una procesión con un trasfondo teológico, dónde además nos va a centrar a la Virgen María como centro de todos nosotros. Por otro lado, va a poner a Jerez nuevamente en el candelero cofradiero a nivel nacional, las cofradías van a mostrar todo el gran patrimonio que poseen, nos darán estampas únicas, así como dará a conocer a grandes dolorosas de Jerez, las cuales aún están por descubrir.

¿Cómo ve el futuro inmediato de la Semana Santa de Jerez?

Creo que la Semana Santa de Jerez está creciendo. No se trata únicamente de un aumento en la cantidad de hermandades o de hermanos en las procesiones, sino de una mejora en la calidad. Las actividades de las hermandades se realizan con mayor dedicación y con un enfoque más profundo en lo litúrgico y religioso. Hay una mayor atención a los pequeños detalles, y es en este aspecto donde debemos continuar avanzando.

¿Torrija o arroz con leche?

Es una difícil decisión, ya que me encantan los dulces y postres de esa época. Recuerdo que, cuando era pequeña, llegábamos a casa después de la jornada del Jueves Santo y comíamos natillas, flan, arroz con leche o torrijas, lo que hubiera hecho mi madre durante la semana. Y luego yo le preguntaba insistentemente a mi padre la hora a la que íbamos a ver las Hermandades de la Noche de Jesús, deseando salir otra vez para ver más cofradías.

Una recogida de cofradía que nadie debe perderse

La que yo vivo con más intensidad es la recogida de mi Hermandad por la calle Cerrofuerte, ya que se acumulan saetas y bulerías alrededor de El Cristo en un momento difícil de explicar, hay que vivirlo. Pero también hay recogidas muy especiales a lo largo de la Semana Grande como es la Hermandad de las Angustias y su silencio y recogimiento en la Plaza de las Angustias, la Hermandad de la Yedra a su llegada a la Plazuela y el sol alumbrando la cara del Señor de la Sentencia y de la Esperanza, la Hermandad de las Tres Caídas cuando llega a la Plaza San Lucas, etc. Jerez tiene momentos muy especiales durante la recogida de todas sus cofradías.

¿Ha llegado la hora de la mujer en las hermandades y cofradías?

La participación de la mujer en las hermandades y cofradías ha sido históricamente significativa y ha ido evolucionando con el tiempo. En la actualidad, observamos un reconocimiento creciente de la igualdad y la inclusión de las mujeres en todos los aspectos de las mismas, ya que existen muchas mujeres que ocupan diversos cargos. Este cambio refleja una tendencia hacia la plena participación femenina en la vida de la Iglesia y en la práctica de la religiosidad popular, lo que incluye ocupar cargos importantes dentro de las cofradías. Por lo tanto, considero que la hora de la mujer en las hermandades no solo ha llegado, sino que continúa fortaleciéndose con el paso del tiempo.

¿Prefiere disfrutar de una cofradía por el barrio o por Carrera Oficial?

Prefiero disfrutar de una cofradía por su barrio, mostrando la esencia y origen de la misma.

¿Bacalao o garbanzos con espinacas?

La verdad que en mi casa nunca hemos comido esos platos tan típicos y cuaresmales. Lo que sí comemos todos Viernes Santos, antes de irnos para la Ermita de San Telmo, es un puchero y ensaladilla. Algo ligero para calmar los nervios propios de la jornada todos los años en mi casa.

¿Qué devoción hay en el centro de su corazón?

Mi gran devoción es El Cristo de la Expiración.

Una Virgen Dolorosa

Jerez tiene grandes dolorosas, como la Virgen de los Remedios, el Mayor Dolor, etc.

Un crucificado

El Santo Crucifijo de la Salud.

Su momento de la Semana Santa

Tengo muchos momentos que se suelen repetir casi todos los años como el momento del palio de La Amargura a su paso por la Plaza de las Angustias, la Hermandad del Prendimiento por calle Tornería, la Hermandad de las Tres Caídas por la calle Carmen, etc. Pero un momento muy especial para mi es aquel en el que me encuentro a la primera Hermandad en la calle, que es la Hermandad de La Borriquita en la puerta de San Juan de Letrán; es un día donde se renuevan las ilusiones.