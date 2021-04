Los hoteles de Jerez volverán a abrir en dos semanas

La apertura de las fronteras provinciales la medianoche de este jueves ha logrado la mejor de las bienvenidas en un sector hotelero local marcado por las restricciones al que, afortunadamente, se le acumulan las buenas noticias tras meses de dura travesía del desierto. A la buena (que no alta) ocupación por parte de la organización del Gran Premio de España de motociclismo se une esta apertura de las restricciones a la movilidad en Andalucía, lo que permitirá que, desde hace meses, los establecimientos puedan optar a clientes con otra procedencia que no sea la local y la provincial.

El presidente de la Asociación de Hoteles de la federación provincial Horeca, Stefan de Clerck, asegura que “esta noticia era tan esperada, como deseada y lógica”. En los últimos días “las reservas se han animado, sobre todo en la zona de la costa. En Jerez -añade- tendremos que esperar una semana para ver qué efecto tiene esta apertura ya que en estos momentos en la ciudad tenemos la ocupación que nos reporta el Gran Premio de motociclismo”.

En estos momentos, el incremento de ocupaciones susceptible de incrementarse podría llegar comprenderse entre un 10 y un 20%, especialmente los fines de semana. No en vano, en la costa se ha aumentado la demanda de plazas un 20% precisamente. Estas reservas se han producido en los dos últimos días, procediendo la demanda sobre todo “de personas de Sevilla y sus alrededores. Esperamos que la demanda de última hora para este fin de semana funcione. No cabe duda de que va a ser un fin de semana de movimiento, no será espectacular pero va a haber ambiente porque muchas personas se van a desplazar a sus segunda viviendas”.

Obviamente, esta apertura de las fronteras provinciales va a permitir que los hoteles incrementen el número de sus trabajadores al subir igualmente el número de clientes a atender. “La apertura provincial va a ayudar para que los hoteles que están cerrados vayan abriendo, algo que desde la Asociación de Hoteles esperamos que se haga entre este fin de semana y mediados del mes de mayo”. “Obviamente -apunta De Clerck- se llamará a más trabajadores para los servicios de alimentación y bebida así como en atención a los clientes”.

De otro lado cabe destacar que “las previsiones para junio, julio y agosto no se están moviendo mucho aún, creemos que la gente empezará en breve a reservar. Para ello es esencial que se produzca la apertura de Andalucía de cara a que los clientes puedan organizar sus vacaciones. Nuestro deseo es que Andalucía abra cuanto antes”.

En lo que se refiere al turismo europeo, “éste va muy lento si bien ya tenemos algunas reservas para junio, pocas, y sobre todo procedentes del mercado alemán”. Las circunstancias que están rodeando a la pandemia, con altibajos de todo tipo durante meses en la su evolución, provoca que el cliente intente cerciorarse de la situación antes de viajar. “De momento para verano también estamos algo parados. No se debe olvidar que el turismo que prevalece en nuestra zona es sobre todo el nacional y la mayor parte de las autonomías están cerradas. Habrá que esperar noticias”.

Pese a todo ello, las previsiones para el cercano verano apuntan a que “habrá algo más de clientes internacionales que el año pasado y sobre todo que esto se consolide a partir de septiembre, octubre y noviembre”. No en vano, entre los planes de los hoteles se encuentra la idea “de incluso alargar la temporada hasta mediados del mes de diciembre”, lo que en Jerez supondría casi empalmar el verano con las siempre ansiada temporada de zambombas”.