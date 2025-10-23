Los hoteles de Jerez cierran un verano con menos clientes por la bajada del turismo internacional

Tal y como se preveía a tenor de registros que se iban conociendo mes a mes, Jerez ha cerrado un verano donde se ha producido nuevamente un ligero descenso en el número de visitantes que se hospedaron en la ciudad. Teniendo en cuenta los datos correspondientes a septiembre publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), y sumados los de julio y agosto ya conocidos en anteriores avances del estudio de Coyuntura Turística Hotelera, en los establecimientos se hospedaron un total de 94.086 viajeros, un 1,5% menos respecto al estío de 2024.

Ahora bien, este descenso se ha producido por una causa distinta a la del verano anterior. Así, si en 2024 la pérdida de visitantes vino del mercado nacional, en este 2025 ha sido por el internacional, en el que se ha producido un descenso el 11,1%. Entre julio y septiembre se registraron en los hoteles de la ciudad unos 26.313 turistas extranjeros, una cifra inferior respecto al verano de 2022, que aún estaba decretada la pandemia del covid-19. Antes de la crisis sanitaria, en este periodo se superaba con cierta holgura los 30.000 turistas hospedados por lo que la ciudad sigue sin recuperar totalmente este mercado.

A pesar de que el mercado nacional dio este verano una alegría al aumentar un 2,7% respecto al año anterior, cortando así una tendencia negativa que, aunque leve, venía arrastrando desde 2022, esta no ha sido suficiente para compensar el descenso en el mercado internacional. Según el INE; entre julio y septiembre se hospedaron en Jerez unos 67.700 turistas españoles.

De este modo, Jerez cierra su segundo verano consecutivo con caída de viajeros hospedados en los aproximadamente 40 establecimientos hoteleros que estuvieron abiertos. En 2024, también se produjo una caída del 1,3% respecto al mismo periodo de 2023. En cambio, sí aumentó ligeramente el número de pernoctaciones realizadas por estos viajeros (0,43%) gracias a que el turista internacional realizó un tiempo de estancia mayor a la del año precedente. En cambio, sí bajaron las pernoctaciones de los turistas nacionales.

Mejora de la ocupación en septiembre

Según los datos recopilados por el INE, los hoteles de Jerez registraron un mayor grado de ocupación en el mes de septiembre respecto al de años precedentes. Así, el pasado mes se cerró con un porcentaje de ocupación por plazas del 58,2%, aumentando hasta un 70,8% durante los fines de semana. Estos registros son mejores en comparación con 2024 donde se contabilizó un 1,4 y un 2,9%, respectivamente.

Sin embargo, el verano ya venía lastrado por una bajada de la ocupación en los dos meses anteriores. Así, julio se cerró con 4,5 puntos porcentuales menos respecto y agosto con casi cinco puntos menos. Se da la circunstancia de que en este verano se ha alcanzado por primera vez en la ciudad las 4.000 plazas hoteleras.

Como suele ser habitual, estos registros difieren sustancialmente a los apuntados por la patronal Horeca Cádiz, que tiene por costumbre darlos a conocer a principios de cada mes. Entonces, esta entidad afirmó que la ocupación hotelera en Jerez alcanzó el pasado mes el 88,4%, tres puntos porcentuales más que en 2024.

Bajada de los precios

El precio medio de la habitación en el mes de septiembre en Jerez se situó en lo 81,72 euros, según el instituto estadístico oficial. Este importe es un 3% inferior al estimado en 2024. De este modo, en septiembre se rompió una tendencia que se estaba produciendo durante los dos meses anteriores en los hoteles en la ciudad que tenían unas tarifas superiores al verano precedente.

Con estos registros, Jerez continúa sin estar entre los destinos más caros del país. Así, tiene unos precios similares al de ciudades como Vitoria, Elche, Zaragoza o Salou.