'El humor y el olvido', 28 sorbitos de reconfortante lectura jerezana

"Escrito desde la ilusión, la serenidad y la sabiduría. Atando cabos, cerrando el círculo. Desde la portada a la contraportada se me ve feliz". La escritora Amanda Flores (seudónimo de la jerezana Silvia Herrera) hace toda una declaración de intenciones en 'El humor y el olvido', su segunda novela tras 'El diario de Amanda Flores'. Una obra a modo de miscelánea de 28 relatos "para leer a sorbitos, como un buen palo cortao, para poder integrarlo bien en las papilas de la memoria. Lo ideal es leer un relato por día. La mayoría son cómicos (el humor le ha salvado la vida); también hay un ramillete de relatos que espero olvidar y de los que he querido dejar constancia, porque lo que no se dice no se sabe, y por si alguna vez la memoria necesita ser refrescada".

Cada relato lleva en la cabecera una frase de autores con los que Flores ha crecido como Gloria Fuertes, Charles Bukowski, Ryszard Kapuscinski o la propia Amanda Flores. Cada frase va íntimamente conectada al relato y le da un sentido.

'El humor y el olvido' comienza con una dedicatoria a mamá y a papá y una frase de cabecera de Jonathan Swift muy reveladora: "Cuando en el mundo aparece un verdadero genio, puede identificársele por este signo: todos los necios se conjuran contra él".

Un libro "reconfortante", que invita a la reflexión, y que llega "en el mejor momento de mi vida" y con el que Amanda Flores confía en que el lector se divierta, "porque hay relatos muy divertidos y dos o tres que son para olvidar, más que nada porque sufrir no es un pecado, es una realidad. Quiero que sienta (el lector) que es un libro delicioso para mí, un soplo de aire fresco". Una obra además "muy agradecida: el último relato es un tributo a mis lectores de mi primer libro, por sus magníficas reseñas. Un libro también de gratitud a mí misma, que he sido muy fuerte y valiente. Si no puedes cambiar el mundo, cambia tu mundo y el mundo cambiará".

"Amanda Flores es mi seudónimo desde que comencé mi aventura literaria en una revista digital cultural hace 15 años. Que no fue por capricho, sino para protegerme de personas de mi entorno que desde siempre han usado mi talento para la escritura como arma arrojadiza. Yo tenía mucho miedo de todos y de todo. Ya no", asegura la autora, que reconoce que su habilidad es transformar la tragedia en comedia, "desdramatizarlo todo. De ahí la frescura de mis relatos, que es lo que atrae más a mis lectores".

En el preludio de la obra, Amanda Flores hace un avance de lo que se va a encontrar el lector en este libro: "La revelación de que todo no era como me lo habían contado tuvo lugar poco después de los cincuenta. Entonces dejé de llorar por todo el mundo – como me enseñaron desde chica – ya fueran enfermos, viejos o curas, porque ni la enfermedad, ni la vejez, ni la devoción dignifican ni convierten a los malvados en mejores personas. Comprendí que la verdad no importa, que importan solo las apariencias. Y fue justo ahí cuando me di mi sitio, el que me corresponde, no el que me habían adjudicado desde el día que llegué a este mundo después de que mi madre, pobrecita, resistiera a tres días de parto. Con el tiempo, las cosas (las buenas y las malas) se van relativizando y una puede llegar a reírse de lo que antaño le hubiera parecido el fin del mundo. Tener sentido del humor no es para todos, se requiere ser lo suficientemente inteligente como aprobar el examen de primero de payaso y entrar en el selecto club de los que hemos decidido tirar para adelante sin el paradigma de habitar en una continua crucifixión por lo que nos tocó vivir".

'El humor y el olvido' se encuentra disponible en Amazon o contactando con la autora a través de Instagram, @amandafloresinsta. Este es el enlace directo de su blog: https://amanda-flores.blogspot.com/2024/10/la-bien-paga.html