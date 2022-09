La ilusión de los Reyes Magos de Jerez

Carmen Oliva, Germán Cordero y Javier Benítez serán los Reyes Magos de Jerez. El Ayuntamiento anunció este jueves estos nombramientos 'reales' y desde el primer momento los tres asignados han reconocido estar felices por este gran reto.

Carmen Oliva declara que le dio un salto el corazón cuando la alcaldesa la llamó para proponerle el ‘cargo’. “No lo dudé. El corazón me lo dijo, me dio un saltito de alegría. La verdad es que me hace una ilusión enorme, al igual que a la Agrupación. Todavía lo estoy asimilando. No me lo creo”, asegura. Contenta, feliz, augura que será “una experiencia inolvidable, en un momento de mi vida en el que necesitaba este empujón. Lo que está claro es que desde la Agrupación lo que queremos es ilusionar a la gente”.

Un nombramiento que llega en las semanas previas a la celebración en Jerez del Congreso de la Confederación Española de Fotografía (28 al 31 de octubre), donde la Agrupación San Dionisio recibirá el premio a la mejor agrupación fotográfica de España.

Javier Benítez no puede ocultar la felicidad de poder encarnar a un Rey Mago en Jerez. El periodista reconoce que cuando se lo comunicaron “no lo dudé, para mí es un sueño”. “Encarnar a un Rey Mago en Jerez es un privilegio y estoy verdaderamente emocionado y feliz. En casa y en mi familia los Reyes Magos están muy presentes, tenemos mucha fe y creemos en ellos desde pequeños”.

“Es el mayor honor que me podía conceder mi ciudad y pienso disfrutarlo desde el primer minuto”, añade Benítez, quien no deja de sonreír mientras da estas primeras declaraciones. El jerezano sabe que ahora le quedan unos meses de intenso trabajo y reuniones y adelanta que “desde que lo supe están saliendo ideas, no sé cuántas podrán realizarse, pero muchas creo que podremos hacer para recabar todo el apoyo posible para que Jerez tenga la cabalgata que merece y para que todos los niños y mayores reciban la visita de los Reyes Magos”.

“Quiero vivirlo todo paso a paso y lo que más ilusión me hace ahora es empezar a trabajar, sé que todo el mundo se vuelca con los Reyes Magos. Ya llegará el 5 de enero y aunque aún no me visualizo en el trono, lo que sí sé es que estaré toda esa tarde de pie dando botes”, reconoce Benítez.

Por su parte, Germán Cordero Íñigo subraya que “me encuentro emocionado, sobrecogido”. “Estoy desbordado por las felicitaciones y muy agradecido por asignarme este mágico cargo. Y también estoy nervioso porque quiero estar a la altura de esta gran responsabilidad”, declara el empresario.

“No me podía imaginar en absoluto poder encarnar un Rey Mago. Estoy muy honrado. Tengo un niño pequeño y ahora tenemos que vivirlo manteniendo la magia y la inocencia que tienen los pequeños”, apunta Cordero. “Aún no me imagino en la cabalgata, pero sí dándolo todo por hacer lo máximo para que a nadie le falte nada. Desde Secovisa y Herpasur conocemos bien las campañas porque siempre hemos intentado ayudar lo máximo. Sé que hay mucho trabajo previo a la cabalgata y estoy muy feliz por poder vivirlo”, remarca el Rey Mago.