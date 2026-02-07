El Servicio de Inspección de Guardia de Urbanismo refuerza la vigilancia para responder ante daños del temporal en inmuebles de Jerez

La delegada de Urbanismo en una reunión de planificación con los técnicos de la Inspección de Guardia.

El Servicio de Inspección de Guardia de la Delegación de Urbanismo se mantiene activado de forma extraordinaria para atender incidencias por las intensas lluvias y fuertes vientos que afectan en estos días a Jerez de la Frontera (Cádiz). Este Servicio tiene como objeto actuar de forma inmediata ante casos de daños en construcciones, edificaciones o viviendas, en respuesta a los requerimientos del Cuerpo de Bomberos, la Policía Local o el servicio local de Protección Civil en actuaciones de emergencia.

La delegada de Vivienda y Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha explicado que en los últimos días está manteniendo reuniones continuas con el personal de la Inspección de Guardia para coordinar la planificación del trabajo diario. “Este Servicio permanece activo las 24 horas, pero en estos momentos tan complicados, hemos intensificado la vigilancia en inmuebles que presentan indicios de riesgo o que sean susceptibles de sufrir daños”.

La delegada municipal ha precisado que, “a pesar de esta labor continua y planificada, a veces es complicado predecir dónde va a producirse la incidencia, incluso en edificios con expedientes abiertos por su mal estado. No obstante, estamos alerta ante posibles eventualidades que se puedan producir y siempre en coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad”.

De Cuadra ha señalado que “la reducción de los niveles de alerta no significa que el peligro haya pasado, ya que a veces los problemas en los edificios tardan en dar la cara debido a que el agua acumulada va aumentando el peso de elementos constructivos o estructurales más vulnerables, que en muchos casos suelen ser los voladizos, con el consiguiente riesgo de que se produzcan desprendimientos a la vía pública”.

Por este motivo, desde Urbanismo “permanecemos en continua vigilancia a través de este Servicio de Inspección de Guardia y especialmente en estos días en que la ciudad viene padeciendo este temporal de lluvia y viento”.

El Servicio de Inspección de Guardia lo integran siete profesionales (arquitectos y arquitectos técnicos) que están capacitados para ordenar la ejecución de las obras de emergencia; todos ellos permanecen localizables y disponibles en todo momento, incluyendo fines de semanas y festivos, para incorporarse a la mayor brevedad posible en caso de que sea necesario.

Entre sus funciones, figura la de intervenir en todas aquellas situaciones en las que se prevean daños estructurales en inmuebles a consecuencia de acontecimientos extraordinarios como incendios, inundaciones, explosiones de gas u otro tipo de emergencias que tengan lugar en la ciudad. Asimismo, podrán adoptar medidas para asegurar las condiciones mínimas de seguridad, habitabilidad y consolidación de elementos estructurales de las edificaciones objeto de la actuación a fin de evitar situaciones de riesgo a edificios y personas.