Jerez aprovecha el adelanto de la Navidad para recortar 470 parados en noviembre

Un trabajador de la construcción se descuelga con ayuda de un arnés por la fachada de un edificio en obras.

Jerez encadenó en noviembre el segundo mes consecutivo de descenso del paro registrado, que se situó en 21.150 personas tras un recorte de 470 demandantes (-2.2) respecto a octubre, en buena parte debido al adelanto de la campaña de Navidad.

En el último año, la ciudad acumula una bajada de 1.683 parados (-7.4%), según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Esta cifra representa el segundo mejor registro anual, solo por detrás de los 21.093 parados contabilizados en julio, y constituye además el mejor dato para un mes de noviembre en los últimos 18 años, desde los 18.039 desempleados registrados en 2007 por estas fechas. Además, el paro en Jerez se mantiene lejos del máximo alcanzado durante la crisis financiera desencadenada por el estallido de la burbuja inmobiliaria, cuando en noviembre de 2012 se llegó a 35.845 desempleados.

La evolución por sectores en noviembre confirma una tendencia favorable generalizada, salvo en la construcción, que suma dos parados respecto a octubre, hasta situarse en 1.669 en su total, aunque este dato continúa entre los mejores del año en curso, solo por detrás de los 1.662 desempleados de mayo y los 1.667 de octubre.

En cambio, la agricultura reduce su cifra en 33 parados para marcar su mínimo anual, con 667 desempleados, por debajo del mínimo anterior de agosto (688). Del mismo modo, la industria cierra el mes con 22 parados menos, con lo que su registro se sitúa en 944, también su nivel más bajo en lo que va de año. Ambos sectores se acercan, además, a sus mejores registros de 2005, cuando la agricultura computó 645 parados en agosto y la industria, 814 en abril.

El sector servicios registró el mayor descenso absoluto con un recorte de 346 desempleados, que le permite volver a bajar de la barrera de los 15.000 parados, concretamente 14.893, el segundo mejor dato de este año tras los 14.825 de julio.

El colectivo de personas sin empleo anterior, por su parte, reduce 71 parados en noviembre, para computar 2.977 en su total, su quinto mejor registro del año, por detrás de los meses comprendidos entre mayo y agosto.

Desde la perspectiva de género, el paro masculino recorta 141 personas en noviembre, que cierra con 7.379 parados inscritos, mientras que el femenino reduce 329, hasta cerrar el mes con 13.771 en su total, lo que evidencia que persiste la brecha de género en el acceso al empleo.

Bajada interanual generalizada

En términos interanuales, la evolución del paro por género mantiene una tendencia similar, con un descenso entre los hombres de 596 parados frente al recorte de 1.107 computado entre las mujeres.

Por sectores, en los últimos doce meses se observa también una reducción generalizada, la más abultada en los servicios, que recortan 1.121 parados respecto a noviembre de 2024. Le siguen la construcción, con una bajada de 170 desempleados; la industria, con 128 menos; y la agricultura, en la que causan baja 68 desempleados.

Por su parte, el apartado de personas sin empleo anterior reduce su registro en el último año en 196 personas.

El perfil de los parados en Jerez

El perfil del desempleo en el municipio jerezano sigue caracterizado por un peso elevado de los mayores de 45 años, entre los que se computan al cierre de noviembre 12.126 parados, más de la mitad del total. La franja entre 25 y 45 años engloba a 6.762 desempleados, mientras que los menores de 25 años saldan el último mes con 1.768, lo que confirma la progresiva concentración del desempleo en los tramos de mayor edad, donde la reinserción laboral presenta mayores dificultades.

A este factor se suma la persistencia del paro de larga duración: 10.319 personas, el 48,8% del total, llevan más de un año en situación de desempleo, mientras que los que llevan menos de seis meses en paro suman 8.164 (el 38% del total), de los cuales 5.492, además, se encuentran inscritos desde hace tres meses o menos.

En cuanto a las ocupaciones demandadas, 7.168 desempleados, el 34% del total, buscan trabajo en los servicios de restauración, servicios personales, protección o vendedores, mientras que 6.132, el 29%, orientan su demanda hacia ocupaciones elementales. En ambos grupos la presencia de mujeres desempleadas es significativamente superior a la de los hombres.

El nivel educativo de la población en paro, sin embargo, contrasta con estas preferencias laborales, ya que el 69% de los inscritos, unos 14.600, cuenta con estudios secundarios o postuniversitarios, frente a los 6.370 que poseen únicamente educación primaria o carecen de estudios.