Jerez esquiva la primera alerta amarilla activada en la provincia por la nueva DANA

Jerez/Jerez de la Frontera y su campiña han esquivado, por el momento, la primera alerta amarilla activada en la provincia de Cádiz por riesgo de lluvias previstas este próximo jueves durante el paso de una nueva DANA por Andalucía occidental.

Según publica la Agencia Estatal de Meteorología en su página web, el aviso amarillo anunciado este martes se programará en todo el litoral gaditano el próximo jueves 14 de noviembre desde la medianoche y hasta las 18:00 horas de la tarde por precipitaciones acumuladas de 20 litros en una hora y de 60 litros en doce horas.

Avisos de lluvia para el jueves en la provincia de Cádiz. / AEMET

Dos semanas después de la primera DANA, con graves efectos en Jerez de la Frontera, la llegada de otra nueva a España, aunque más efímera, dejará durante los próximos días un descenso generalizado de las temperaturas, y lluvias generalizadas, algunas "muy fuertes e incluso torrenciales" en Andalucía, Baleares y Comunidad Valenciana, donde se prevén acumulaciones de hasta 100-120 litros en doce horas.

Esta DANA (depresión aislada en niveles altos) se profundizará en el Mediterráneo este miércoles para permanecer en nuestro entorno, al menos, hasta el próximo sábado, según fuentes de Aemet, que también resaltan la probabilidad de precipitaciones en puntos del Cantábrico y centro peninsular y de nieve en los sistemas montañosos.

Sin embargo, y dada la "amplia incertidumbre respecto a la posición de la DANA", no se puede asegurar con total rotundidad la distribución y cantidad de las precipitaciones.

Para el miércoles se esperan lluvias muy fuertes, localmente torrenciales e incluso persistentes en áreas del Mediterráneo como Málaga, donde las cantidades podrían superar los 180 litros por metro cuadrado; esa misma jornada, en el litoral sur de Valencia y en el litoral norte de Alicante, se podrían alcanzar los 100 litros por metro cuadrado.

Antes esta situación, Aemet ha activado los avisos para este miércoles en ocho comunidades de las que cuatro de ellas, Andalucía, Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana, están en naranja por lluvias que dejarán 40 litros en una hora o entre 100 y 120 en 12 horas.

La Aemet no ha activado todavía la alerta amarilla por lluvias en Jerez

Aquí en Jerez, como decimos, la Aemet no ha activado aún la alerta amarilla por riesgo de lluvias, aunque no se descarta que lo haga en las próximas horas. De hecho, Meteorología ya prevé en nuestra ciudad lluvias para este miércoles en el que se prevén cielos cubiertos aunque con lluvia escasa. El jueves los cielos estarán cubiertos con tormentas y hay un 100% de probabilidades de que caigan precipitaciones persistentes, de ahí que en las próximas horas se puede activar un aviso amarillo para Jerez y la zona rural.

Las temperaturas bajarán de forma generalizada sobre todo las mínimas que caerán hasta los 10º mientras que las máximas lo harán hasta los 18º.

La Junta llama a extremar la prudencia tras activar la preemergencia en Málaga y Granada

Por otro lado, el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de Andalucía, Antonio Sanz, ha pedido a la población que extreme la "prudencia, concienciación y responsabilidad ciudadana" después de que la Junta haya ampliado el plan de preemergencias en su fase operativa cero para las provincias de Málaga y Granada.

Ese plan de preemergencias tiene alcance para toda Andalucía, aunque el "seguimiento especial" se va a hacer en las provincias de Almería (afectada ayer) y Málaga y Granada, donde hay aviso naranja a partir de las tres de la próxima madrugada y el día de mañana miércoles.

Aunque ha señalado que aún no se dispone de la confirmación por parte de la Aemet sobre las previsiones para esta noche y mañana, Antonio Sanz ha adelantado que a la Junta "le gusta ir por delante" y de ahí la activación del plan de preemergencias.

Sanz ha querido trasladar un mensaje de recomendación a la población "a la prudencia, a la concienciación y a la responsabilidad ciudadana" para que hagan caso de los mensajes y avisos que les lleguen desde el 112 y los medios de comunicación.

"Si se dan mensajes de alerta de que no se cruce en zonas donde hay balsas de agua, pues que no se crucen; si se dice que se eviten viajes, que la gente permanezca en sus casas y no se utilizan vehículos en determinadas zonas", ha advertido el consejero en Linares (Jaén).