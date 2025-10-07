Jerez se preocupa por la salud del planeta en el II Encuentro de la Ciencia

El II Encuentro de la Ciencia en Jerez, que se celebra bajo el lema 'Conciencia y compromiso por la salud del planeta', se ha celebrado este martes en los Museos de la Atalaya. La asociación Unidos por Santiago es la organizadora de esta cita de divulgación científica para dar a conocer el trabajo de científicos e investigadores de Jerez.

La sesión de la mañana ha estado dirigida a alumnos de 4º de ESO y Bachillerato, mientras que la sesión de tarde está abierta al público en general y durante la misma se desarrollan las distintas ponencias que versan sobre temas de actualidad como las plantas parásitas en la agricultura; las especies invasoras y cambio global; alimentos con identidad; el papel del tratamiento de las aguas residuales en ciudades circulares; los microorganismos fotosintéticos; la viticultura en el Marco de Jerez o las enfermedades raras y avances terapéuticos desde una perspectiva asistencial.

El broche final a esta convocatoria científica lo pone un coloquio con todos los ponentes conducido por el periodista Paco Lobatón, donde los asistentes tienen la oportunidad de exponer las cuestiones e inquietudes que consideren interesantes.

El teniente de alcaldesa de Turismo, Antonio Real, ha agradecido a Unidos por Santiago esta iniciativa. "Seguiremos ayudando desde el Ayuntamiento a todas estas iniciativas y estamos encantados de tener aquí esta teoría del conocimiento que va a ser una realidad durante esta jornada. Encantados desde el Ayuntamiento porque eso conlleva un esfuerzo por nuestra parte para mejorar y a seguir mejorando todo lo relacionado con la sostenibilidad y medio ambiente. Tenemos que seguir luchando entre todos y este margen que nos dan los investigadores nos va a ayudar mucho en nuestra vida diaria que sea cada vez mejor. Seguimos trabajando para que Jerez sea una ciudad abierta, moderna e internacional", ha afirmado el delegado.

Por su parte, la teniente de alcaldesa y diputada provincial, Susana Sánchez Toro, ha señalado que la Diputación "está encantada" de participar en este proyecto. "La primera edición fue maravillosa y en esta segunda edición queremos seguir avanzando con la salud del planeta y cómo nos podemos implicar como ciudadanos. Las administraciones públicas nos tenemos que implicar para que este talento se visualice y se ponga al servicio de la ciudadanía", apuntó.

La delegada de Educación, Nela García, ha destacado "el lema que nos une: compromiso y conciencia por el planeta. Debemos concienciarnos de lo importante que es la ciencia y la implicación de todos nuestros ciudadanos". La presidenta de Unidos por Santiago, Mercedes Narbona, ha señalado que "si hay ilusión y trabajo se puede conseguir el puesto que ocupen los científicos jerezanos en estos momentos. Estos alumnos son los ilustres jerezanos del futuro".

El delegado territorial de Educación, José Ángel Aparicio, ha declarado que "se van a encontrar con un importante elenco de investigadores y los alumnos van a tener la oportunidad de comprobar que la ciencia no es sólo un conjunto de teorías, sino un conjunto de herramientas para formarse, preguntar, investigar y ver que estas personas cambian el mundo con su trabajo ya que el conocimiento lo aplican a la realidad cotidiana".

Los siete ponentes protagonistas de esta edición son los jerezanos Antonio Cala Peralta, Enrique González Ortegón, Eugenio Marín Marín, Alejandra Guerra Castellano, Mercedes Nieves Morión y Luis Guillermo Pérez Vega y el emeritense José Miguel Ramos Fernández.

La jornada cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y de instituciones públicas como son la Diputación provincial y la Universidad de Cádiz, junto a un nutrido grupo de entidades y empresas privadas.