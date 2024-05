El jerez en la serie americana 'Amos del aire'

El jerez vuelve a estar presente en un diálogo entre los personajes de la una nueva serie televisiva de éxito británica, 'Amos del aire' (Master of Air).

Producida para Apple TV por Steven Spielberg, Tom Hanks y Gary Goetzman, los mismos productores de 'Hermanos de sangre' y 'The Pacific' nos traen una historia que se desarrolla en Europa durante la Segunda Guerra Mundial.

Esta miniserie de nueve episodios gira en torno a un grupo de jóvenes aviadores americanos destinados a Inglaterra, encargados de pilotar el escuadrón de bombarderos conocido como los 'Bloody Hundredth'.

El guion está basado en la obra del escritor Donald L .Miller, y su emisión comenzó el pasado 26 de enero.

En el capítulo sexto, el teniente americano Harry Crosby (interpretado por el actor Anthony Boyle), conoce en Oxford a la soldado inglesa Sandra Westgate (a la que da vida la actriz Bel Powley).

Cuando el piloto se interesa por ella, preguntándole por su destino y trabajo, ella le responde de forma evasiva: 'Y si quisiera pensar en el trabajo esta noche me hubiera ido a la hora del jerez con el profesor.'

Una evidencia del tradicional consumo del jerez por el cuerpo académico del prestigioso campus universitario británico.

Una referencia a los vinos de Jerez que se ha hecho habitual en las últimas series estrenadas en los dos últimos años por diferentes plataformas digitales: 'The fall of the House of Usher' (Netflix,2023), 'Shogun' (Disney, 2024), 'The Gentlemen' (Netflix, 2024), 'Zorro' (Amazon Prime, 2024).