Una niña jerezana de 9 años publica su primer libro, presente ya en grandes librerías

Daniela García-Uvero Enríquez tiene 9 años, le gusta leer y escribir historias. Durante casi un mes, se puso a pasar a papel una aventura que ella se había imaginado, poco a poco, cada día, hasta que escribió un cuento, 'El Zoolóquico' (Editorial Babidibú). "Nos gustó mucho y enseguida lo mandamos a una editorial, que decidió publicarlo", cuenta Sonia, la madre de la pequeña. El libro se hizo realidad y ya está en las librerías.

En el colegio de Daniela, CEIP Montealegre, la mayoría de sus compañeros ya se lo han leído, "y nos mandan mensajes o nos dicen lo mucho que les ha gustado, y que quieren una segunda parte ya". La obra está ilustrada por Lalita.

La obra se presentará el martes 26 de diciembre, en el Palacio de Villapanés, a las 19,00 horas.

Emily es una pequeña elefanta que está dispuesta a salvar este zoo tan peculiar. No será una tarea fácil, pero gracias a su valor y generosidad, no se rendirá, y aunque sabe que a veces las cosas no salen como uno espera, es consciente de que siempre debemos luchar por aquello que creemos. Si os gustan las aventuras, los bocatas de moscas fritas y queréis conocer a los 'humanchés', no dudéis en adentraros en este zoo loquito.

Una aventura que nos enseña que los animales son capaces de sentir de una forma similar a los humanos, y que también tienen sus derechos. Si nuestra libertad dependiera de una elefantita, ¿nos ayudaría? Ellos tienen corazón y sentimientos, y sin dudarlo serían capaces de ayudarnos.

Sobre Daniela

Tiene un hermano de siete meses y estudia 3ª de Primaria. Tiene mucha imaginación y le encanta el pádel, bailar, dibujar y, sobre todo, pasar tiempo con su familia y amigos. Su color favorito es el rosa y el morado. De mayor le gustaría ser policía como su abuelo y sus tíos. Empezó a escribir con solo cuatro añitos y le encanta inventar historias divertidas por la noche antes de dormir, y de ahí surgió su idea del 'zoolóquico'.

Sobre Lalita

Ella es una ilustradora autodidacta. Nacida y criada en Buenos Aires, Argentina, viaja por una oferta laboral de su padre a España. en 1981. Vuelve a su país en 1985. Estudió el Profesorado de Educación Preescolar en el Instituto Nuestra Señora de las Nieves, Enfermería Profesional en el Hospital de Morón y Grabado en el Espacio Municipal de Artes Visuales Villa Mecenas, todas ellas cursadas en Argentina. Sin embargo, su verdadera pasión siempre fue la ilustración. Retorna nuevamente a España en 2017 para casarse. Actualmente, divide su tiempo entre la Granja avícola con Huerta ecológica que tiene con su marido y las ilustraciones que realiza por encargo.