Hace una semana, alrededor de 17 jóvenes, menores de edad, se reunieron en el botellódromo para recoger basura “por un mundo mejor”. Este martes han sido unas 80 personas. El parque González Hontoria ha sido el lugar escogido por las jerezanas Julia Molina y Ana Fink (ambas de 16 años) para la nueva convocatoria de @greenteamjerez, un grupo que crece por día.

“Dimos el paso porque veíamos que el suelo estaba llenísimo de basura, y queríamos hacer una recogida de basura. Lo subimos a nuestros perfiles personales y muy pronto se unieron los amigos. Al principio éramos 17 personas, pero con Instagram comenzó a unirse mucha gente. Y hoy hemos venido unas 80 personas”, declara Molina, promotora de @greenteamjerez junto a Fink.

“Las dos estamos de siempre muy concienciadas con el medio ambiente, la basura, el plástico... Y en Jerez no encontrábamos ningún voluntariado que tuviera esta actividad, así que decidimos hacerlo nosotras porque si no, ¿quién lo va a hacer? Hasta hoy”, remarca la joven. Para las jerezanas, sus ‘influencers’ son cuentas como la de Greenpeace, Leonardo DiCaprio o Greta Thunberg –una joven activista sueca de 16 años que ha iniciado el movimiento Juventud por el clima y que intervino en 2018 en la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas–: “Personas que luchan por un futuro mejor. Los tenemos muy presentes”.

“La mayoría de las personas que han venido hoy no las conocemos. Para nosotras es sorprendente que nos llamen de los medios de comunicación y que venga tanta gente...”, reconoce Fink. “Los jóvenes sabemos que nuestro futuro va a mal por el cambio climático y nos preocupamos más. Hay jóvenes como Greta Thunberg que nos están influyendo muchísimo. En la televisión salen más cosas y sobre todo en las redes sociales. Nuestro objetivo es hacer lo máximo posible. Tenemos ideas y próximos proyectos, pero no están cerrados. Ya los iremos anunciando por las redes sociales”, declara Fink.

Patricia Ortega tiene 16 años y se ha unido por primera vez a la recogida de basura: “Si no nos preocupamos nosotros que es nuestro futuro... Tenemos que ayudar al planeta. A mi familia le ha impresionado que viniera aquí, no es algo que se suela hacer”. A su lado, Lucía Naranjo, de 17 años, también recoge basura. “Venimos para ayudar a que la ciudad esté más limpia y concienciar a las personas de que haya un cambio. Nosotros estamos cogiendo el papel de cambiar, porque quizás no haya otra persona que dé el paso”, subraya. Laura Jiménez, de 18 años, añade: “Nosotros ensuciamos el medio en el que vivimos. Es nuestro futuro y el de nuestras familias”.