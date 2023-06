“Mi cante suena a Jerez, es algo que me sale solo”

Aunque el destino hizo que naciera en tierras malagueñas, Luis Perdiguero (Málaga, 1979) nunca perdió su centro, pues su raíces están en Jerez, algo que ha llevado a gala desde sus inicios. Con una trayectoria de casi tres décadas, el cantaor acaba de lanzar al mercado su tercer disco, ‘Nostalgia’, un trabajo de corte clásico y que está teniendo una especial acogida entre los buenos aficionados al cante.

–Antes de hablar del disco, me dicen que se ha instalado usted en Jerez....

–Sí, la verdad es que la tierra ha tirado (risas). Es algo que he pensado muchas veces, lo que es la vida y el destino. Me he llevado 27 años en Antequera, 10 en Marbella y al final, se han dado las circunstancias y he venido a vivir al sitio en el que están mis raíces. Llevo casi un año aquí en Jerez, y estoy encantado, estoy viviendo un momento muy feliz.

–Porque usted es familia de los Paulera...

–Claro, yo soy familia de los Paulera y biznieto de Tía Anica ‘La Piriñaca’, entonces la sangre de Jerez me corre también por las venas. Tengo parte malagueña y parte de Jerez.

–¿Será por eso que su cante tiene mucho de Jerez?

–Es algo que a la gente le llama la atención, que haya nacido en Málaga, me haya criado en Málaga, pero mis inclinaciones siempre han sido de Jerez. De hecho, los aficionados dicen que mi cante suena a Jerez, y no me he forzado, sino que me sale así. Mi forma de sentir y mi forma de ejecutar es esa, y por ejemplo, cuando he echado mano a cantar por soleá o por bulerías me ha salido el deje de aquí de manera natural, supongo que porque lo llevo dentro y ya está.

–Lleva casi tres décadas dedicándose al cante....

–Sí, yo empecé en el año 96, que ya ha llovido. Con 17 años cogí la maleta y me fui a Madrid, siempre he estado convencido de que me quería dedicar al cante. Hasta mi propia familia me decía que si estaba loco, queriéndome dedicar al flamenco, pero era lo que realmente sentía y de lo que estoy más orgulloso.

–Serían tiempos duros...

–Muy duros, porque era un chaval y ya sabes lo que es llegar a Madrid solo. Pero bueno, también aprendí mucho. Date cuenta que allí había gente de categoría y de eso se aprende. Compartir vivencias con gente como Paco Valdepeñas, Diego El Cigala, Rancapino, El Marsellés, El Torta, Luis de la Pica...Eso me lo guardo para mí, aunque también es cierto que esta carrera es muy difícil y todo lo que he conseguido, ha sido a base de constancia y trabajo. También he tenido momentos complicados, en los que me he planteado tirar la toalla, pero al final tiraba adelante, de eso quizás es lo que estoy más orgulloso de mí mismo, de saber capear adversidades. Quizás por eso mi cante también es diferente.

‘Nostalgia’ es un disco clásico y de cante puro. He grabado letras populares con las que me identifico”

–Y ahora acaba de estrenar su tercer disco, ‘Nostalgia’...

–Bueno, este disco surgió de una idea de Antonio Blanco, que ha sido el productor de los dos anteriores. Me apetecía repasar mi andadura a nivel personal y profesional. ¿Qué he hecho? Pues que he cogido letras que van acordes con mi vida, son letras populares pero que para mí significan mucho.

–¿Y qué podemos escuchar?

–Hay de todo, y muchas cosas de Jerez, que es lo que me gusta. Hay soleá, tientos, seguiriyas, fandangos, tientos, martinetes y bulerías. La verdad es que es un disco muy variado.

–Además, lo ha grabado en el estudio de Paco León...

–Sí, se ha grabado ahí y también en Antequera. Lo bueno es que se ha hecho muy a gusto, he grabado cuando he querido y todo ha salido a la primera. Cuento con tres de las mejores guitarras que hay, Antonio Carrión, que ya estuvo en el segundo disco, Antonio Higuero, una persona a la que aprecio mucho, y también con Paquito León, cuya juventud me ha venido muy bien para el single del disco. Luego, a las palmas están mi Chícharo, Tate Núñez y Cepa Núñez y los coros de mi Rafa el Negro, que me ha hecho un trabajo perfecto.

–¿Cómo definiría este disco?

–Sobre todo es un disco clásico y creo que puro, que es lo que vamos buscando. Porque yo me identifico con la pureza, entonces he hecho un disco que va conmigo. Son palos del flamenco simplemente.

–¿Y qué percibe por parte del público y los aficionados?

–Sinceramente, estoy muy contento. Todo el mundo está hablando bien, al menos eso he podido leer en algunas reseñas que se han hecho. Hoy día eso es un logro, igual que un disco físico se compre, y con ese tema no me quejo. Si con tu cante llegas a las personas y te dicen ole, con eso me conformo.

–Lo presentó usted hace unos días en Madrid...

–Sí, estuve en el Círculo Flamenco de Madrid presentándolo, y la verdad es que el público respondió bien, el teatro estuvo lleno y se vendieron muchos discos. La actividad estaba dedicada a mi abuelo Paulera por el centenario, y bueno, como me invitaron, aproveché también para presentar oficialmente el disco. Lo que hice fue hacer varios cantes del disco en directo y luego me acordé de la tierra y de mi abuelo. La verdad es que me he traído un sabor muy bueno.

En Jerez no he cantado mucho, sólo dos veces, pero ahora que estoy aquí espero tener protagonismo”

–Es curioso o triste, no sé cómo llamarlo, que se hayan tenido que acordar del centenario de Tío Paulera en Madrid...

–Pues sí, es algo que suele pasar. En casa del herrero, cuchillo de palo. De hecho, cuando me llamaron y me contrataron para el evento, me sorprendió y me dije ‘hay que ver que se hayan acordado de los cien años de su nacimiento en Madrid y no en Jerez’. Pienso que en Jerez se podría haber hecho algo, sobre todo también a la persona, porque por muchos sitios por los que voy, el buen aficionado conoce los cantes de Paulera, sobre todo a esa generación de 60 o 70 años.

–Su abuelo no dejó muchos cantes grabados pero supongo que los habrá oído mil veces...

–Ojú. Las cosas de mi abuelo Paulera las llevo a gala, y además, con todo el respeto del mundo, he tratado de estudiarlas y hacerlas. Es más, por la familia me llegan cosas que las tengo siempre presentes, y muchos familiares me dicen que el que lleva la bandera de los Paulera, hablando de cante, soy yo. Es una responsabilidad pero también es un orgullo. No es fácil hacer ese cante corto de Jerez que hacía él. Esa bulería corta que el abuelo hacía, no es fácil.

–Después de la pandemia que hemos vivido, parece que los festivales comienzan a recuperar la normalidad. ¿Cómo lleva el verano?

–Estoy muy contento porque tengo varias fechas cerradas hasta octubre. Esperemos que sigan saliendo cosillas y reviente ‘Nostalgia’, que todavía no ha reventado.

–En Jerez se ha prodigado poco encima de un escenario, ¿no?

–Eso es cierto, he venido a trabajar poco. Entiendo que he vivido fuera, aquí en la tierra hay muchos cantaores muy buenos, pero bueno, ahora que estoy viviendo aquí, espero tener la oportunidad de cantar más veces. Soy de los que dice que nunca es tarde si la dicha es buena. En Jerez, sólo he cantado una vez en la peña Tío José de Paula en 2019, y hace poco con Niño Jero, que en paz descanse, en La Guarida del Ángel durante el Festival de Jerez como artista invitado. Yo estoy tranquilo, es cuestión de tiempo. Recuerdo que hace unos años llegué al norte, a Vitoria y Logroño, y no me conocía nadie, y luego gracias a Dios, me he hecho mi sitio por allí y enValladolid,Zamora, Burgos, Salamanca...El otro día por ejemplo estuve en Zamora y fue a verme gente de todos sitios.