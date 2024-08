Lumiere, el buque insignia de Muchada-Léclapart, primer vino blanco de uva palomino en rozar los 100 puntos Peñin.

La bodega artesanal Muchada-Leclapart de Sanlúcar de Barrameda sigue cosechando éxitos, el último de ellos el logrado por 'Lumiere', su buque insignia y el primer vino blanco de uva palomino del Marco de Jerez en rozar los ansiados 100 puntos de la Guia Peñín. En la edición de la Guia 2025, 'Lumiere' lucirá los 99 puntos otorgados por el equipo de cata de la publicación.

Jose Peñín y su equipo técnico de cata han roto la tendencia al situar en la cúspide un vino blanco sin fortificar de la zona del Marco de Jerez. Sí ocurría y ocurre con los vinos blancos gallegos o riojanos, y por supuesto que sí ocurría y ocurre con vinos clásicos del Marco de Jerez. Sin embargo, los 99 puntos de Lumiere 2021, vino blanco 100% palomino sin velo de flor y sin fortificar supone un nuevo hito en la historia y abre el camino a que los vinos de esta uva, también conocidos como 'vinos de pasto' vayan cogiendo fama y el valor que se merecen en la esfera nacional e internacional.

Así comentaba en su cuenta de Instagram José Peñín: “Hace unos meses hablando con mi colega de la Guía Javier Luengo, le comenté que los vinos blancos secos de Cádiz, los llamados 'vinos de pasto', no se sostenían si no eran ayudados por un pase por la flor de los finos o si acaso mantenidos en botas vacías de crianza de finos. Le dije que con la palomino, fuera de la crianza biológica u oxidativa, pocos mimbres podían tener. Me respondió que en absoluto. El ejemplo más notorio fue el blanco de palomuno Lumiere de Muchada-Léclapart y criado en barrio de robles francés como cualquier vino de este tipo. No me lo creí. Tuve que asistir a la recata hace unas semanas para la edición de la Guía 2025 para llevarme la sorpresa de que estaba equivocado. No contento con su afirmación, lo caté comparándolo con un gran número de los mejores blancos de 95 puntos para arriba. (…) el suelo calcáreo de la albariza del Marco de Jerez lo dota de una elegancia insospechada para una palomino. Con un volumen, graso, complejo, de acidez refrescante y la evocación de tiza, hierbas silvestres y paja de barbecho. Un vino original. Tiene nada menos que 99 sobre 100 puntos en la Guía 2025”.

Los tres vinos de Muchada-Léclapart con grandes puntuaciones en la Guía Peñín

La variedad palomino, hasta hace muy poco considerada "neutra", está demostrando tener unas maravillosas cualidades, especialmente en su tierra: las colinas de albariza del Marco de Jerez. En el caso de Muchada-Leclapart son pioneros en la zona en trabajar en agricultura biodinámica con certificacion Demeter buscando la expresión más sublime de la uva palomino, con una menor producción, el fomento de suelos vivos y de vides más equilibradas. Además sus parcelas son principalmente de viñas viejas de más de 60 años y situadas en uno de los mejores pagos de Sanlúcar: el Pago Miraflores, lo que le aporta una calidad adicional. Además de los 99 puntos de Lumière 2021, ha recibido 97 puntos para Etoile 2019 y 95 puntos para su entrada de gama: Univers 2021.

Muchada-Léclapart no están solos en este nuevo camino. Han surgido más de una veintena de proyectos en los últimos 10 años, muchos de ellos ya consolidados y con una trayectoria brillante como la bodega Forlong, Luis Perez, Primitivo Collantes, y muchas otras. También se han acercado a la zona grandes y reconocidos enólogos como Peter Sisseck (dueño del proyecto Pingus en Ribera del Durero) o Marcelo Retamal (dueño del proyecto Reta en Chile). Esta nueva línea de vinos blancos de uva palomino esta permitiendo una renovación generacional y una clase de vino más facil de apreciar y valorar por el gran público y por los entusiastas del vino, deseosos de encontrar expresiones únicas de terroir.

Como dice Alejandro Muchada, director y copropietario de Muchada-Léclapart, la batalla no habrá acabado cuando en un restaurante de la provincia de Cádiz, al pedir un blanco, te ofrezcan al menos un “palomino” entre albariños y verdejos, sino que cuando alguien pida un copa de vino blanco en Galicia, le pregunten si desea un albariño o un “palomino”.